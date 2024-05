Cultura Nuovo cinema Tirreno: in sala arrivano “Garfield” e “Gloria!” 23 maggio 2024

Capalbio: Nuovo appuntamento nella sala di Borgo Carige. Questa settimana saranno proiettati, a partire da giovedì 23 e fino a domenica 26 maggio, “Garfield: una missione gustosa” e “Gloria!” di Margherita Vicario al Nuovo cinema Tirreno.

“Garfield: una missione gustosa”. Il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto. Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio. “Gloria!”. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, racconta la storia di una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppo di straordinarie musiciste-orfane, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime, inventando una musica completamente nuova: ribelle, leggera e moderna. Ecco quando vedere i film. “Garfield: una missione gustosa” sarà proiettato da giovedì 23 a domenica 26 maggio, alle ore 17. “Gloria!”, invece, ci sarà sempre da giovedì 23 a domenica 26 maggio, alle ore 19 e alle 22. Seguici



