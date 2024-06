La Bandiera Blu 2024 sventolerà sulla città - cerimonia venerdì 28 giugno ore 15.00 piazza a Mare

L'Amministrazione comunale organizza la cerimonia che vedrà sventolare per il 25esimo anno consecutivo la Bandiera Blu sulle acque del Golfo. Appuntamento venerdì 28 giugno ore 15.00 in piazza a Mare



Follonica: La Bandiera Blu, il riconoscimento che viene assegnato dalla Foundation for Environmental , tornerà a sventolare per il 25esimo anno consecutivo sul mare del golfo di Follonica. Venerdì 28 giugno alle ore 15.00, alla presenza delle Forze dell’Ordine, l’Amministrazione comunale isserà la Bandiera che accompagnerà la città per tutto il 2024.

La Bandiere Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

La Bandierà Blu viene assegnata alle migliori spiagge e zone di mare che si prendono cura dell’ambiente marino e urbano circostante e che si distinguono per l’eccellenza ambientale. Alla base della selezione, tra i 32 criteri da rispettare, ci sono la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, l’attenzione per la raccolta differenziata, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, l’arredo urbano, le iniziative legate all’educazione ambientale e le attività di pesca professionale.

"Un obiettivo importante per la città, per il quale ci tengo a ringraziare l'Amministrazione Benini, la Guardia costiera, la struttura dell'ente e tutte le realtà della città legate al mare e alla spiaggia che hanno fortemente collaborato per il prestigioso traguardo, tra cui il Consorzio Balneari, l'Associazione Cala Violina, la Lega Navale e il CNF e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia" afferma il sindaco Matteo Buoncristian, che isserà il vessillo insieme al comandate Benedetto Strignano della Guardia costiera di Follonica.