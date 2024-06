Cultura Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva in prima visione “El paraiso” di Enrico Maria Artale 5 giugno 2024

5 giugno 2024 181

181 Stampa

Redazione

Il film sarà proiettato da venerdì 7 a domenica 9 giugno nella sala polifunzionale di Borgo Carige

Capalbio: Nuovo appuntamento nella sala di Borgo Carige. Questa settimana sarà proiettato in prima visione al Nuovo cinema Tirreno, a partire da venerdì 7 a domenica 9 giugno, “El paraiso” di Enrico Maria Artale. Il film, in uscita in tutti i cinema italiani il 6 giugno, è stato presentato all’80° edizione della Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, aggiudicandosi il Premio per la miglior sceneggiatura e quello per la miglior interpretazione femminile (Margarita Rosa De Francisco). “El paraiso”. Julio (interpretato da Edoardo Pesce) ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre, una donna colombiana con cui ha un rapporto ossessivo e simbiotico. I due condividono praticamente tutto, ma l’arrivo della giovane Ines metterà in crisi l’equilibrio precario della loro relazione, e porterà Julio a compiere un gesto estremo. Il film sarà proiettato da venerdì 7 a domenica 9 giugno, alle ore 19 e alle 21.30. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva in prima visione “El paraiso” di Enrico Maria Artale Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva in prima visione “El paraiso” di Enrico Maria Artale 2024-06-05T18:00:00+02:00 212 it Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva in prima visione “El paraiso” di Enrico Maria Artale PT1M /media/images/Nuovo-cinema-Tirreno.jpg /media/images/Nuovo-cinema-Tirreno.jpg Maremma News Capalbio, Wed, 05 Jun 2024 18:00:00 GMT