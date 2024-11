Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

Capalbio: Tutto pronto per il weekend al Nuovo cinema Tirreno. In sala saranno proiettati “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margerita Ferri, “Anora” di Sean Baker e “Giurato numero 2” di Clint Eastwood.

“Il ragazzo dai pantaloni rosa”. La regista Margherita Ferri porta sul grande schermo la toccante storia vera di Andrea Spezzacatena, quindicenne suicida vittima di bullismo. Ispirato al libro "Andrea oltre il pantalone rosa”, scritto dalla madre Teresa Manes, il film è accompagnato dalla voce postuma del protagonista (interpretato da Samuele Carrino), che ci guida nella sua quotidianità: l'amore per la famiglia, l'amicizia sincera con Sara, e le vessazioni di Christian, compagno di classe tanto affascinante quanto crudele. Un paio di pantaloni rosa, frutto di un errore di lavaggio, diventano il catalizzatore di una spirale di umiliazioni che culminano in un gesto estremo.

“Anora”. Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024, il nono film di Sean Baker, è un'opera che mescola commedia e dramma con maestria. Al centro della storia c'è Anora, spogliarellista di Brooklyn che arrotonda offrendo sesso a pagamento. L'incontro con Vanya, giovane russo ricchissimo e ingenuo, dà il via a una serie di eventi imprevedibili. Divertente, energica e sfrontata, questa commedia in tre atti esplora temi come l'amore, l'ambizione e l'identità attraverso dialoghi brillanti e personaggi eccentrici.

“Giurato numero 2”. Un coinvolgente thriller processuale, ma anche una sofisticata chicca autoriale del più grande vecchio autore della vecchia Hollywood. A 94 anni, Clint Eastwood conferma la sua capacità di realizzare opere cinematografiche rilevanti e coinvolgenti, proponendo una riflessione intensa sulla giustizia -e le imperfezioni del sistema giudiziario statunitense-, sulla moralità e sulle scelte personali.





“Il ragazzo dai pantaloni rosa” sarà proiettato venerdì 29 novembre alle ore 16, sabato 30 alle 18.30 e domenica 1° dicembre alle 16; “Anora” ci sarà invece venerdì 29 novembre alle ore 21 (versione originale sottotitolata in italiano), sabato 30 alle 16 e alle 21.30 e domenica 1° dicembre alle 18.30; “Giurato numero 2”, infine, sarà proiettato venerdì 29 novembre alle ore 18.30 e domenica 1° dicembre alle 21.30.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.