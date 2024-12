Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del weekend

Tutto pronto per il weekend al Nuovo cinema Tirreno. Nella sala polifunzionale di Borgo Carige saranno proiettati “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores, “Wicked” di Jon M. Chu e “Leggere Lolita a Teheran” di Eran Riklis.

Capalbio: “Napoli-New York”. Diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores e tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film è la storia di Carmine e Celestina, due giovani scugnizzi napoletani che in seguito alla devastazione della Seconda guerra mondiale decidono di imbarcarsi clandestinamente su una nave diretta a New York, alla ricerca di un futuro migliore.

“Wicked”. Prequel e sequel de Il Meraviglioso Mago di Oz di L. Frank Baum, altra pietra miliare della letteratura e della cinematografia americane, la trasposizione cinematografica di “Wicked” vede Ariana Grande nei panni della dolce e naïve Glinda (poi dolcissima e buonissima Strega del Sud del Mago di Oz) e Cynthia Erivo, che interpreta una straordinaria Elphaba (la futura temibile Strega dell'Ovest), impegnate negli studi all'Università di Shiz per imparare e affinare l'arte della magia.

“Leggere Lolita a Teheran”. Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e diretto dal regista israeliano Eran Riklis, Leggere Lolita a Teheran è il primo adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller internazionale di Azar Nafisi. Negli anni successivi alla rivoluzione iraniana del 1979, che trasformò il paese in Repubblica islamica, la professoressa Nafisi decide di riunirsi segretamente con sei delle sue studentesse più appassionate per leggere dei classici occidentali, i “libri proibiti”.

“Napoli-New York” sarà proiettato sabato 7 alle ore 16 e domenica 8 dicembre alle 21; “Wicked” ci sarà il 7 alle ore 18.30 (versione originale sottotitolata in italiano) e l’8 dicembre alle 15.30; “Leggere Lolita a Teheran”, infine, sarà proiettato sabato 7 alle 21.30 e domenica 8 dicembre alle 18.30.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.