Nuovi straordinari successi per gli atleti del Circolo Tennis Grosseto

Grosseto: Il Circolo Tennis Grosseto ha recentemente vissuto momenti di grande gioia e orgoglio, grazie ai successi straordinari ottenuti dalle sue squadre maschili e femminili. Questi risultati testimoniano il duro lavoro, la dedizione e l’impegno costante degli atleti e dello staff tecnico.



La squadra maschile del Circolo Tennis Grosseto ha conquistato una vittoria fondamentale nel girone della Serie D1. Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento del talento e della preparazione degli atleti, ma anche un passo cruciale verso il raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi.

La vittoria del girone, infatti, ha permesso alla squadra di avanzare al tabellone regionale come primi classificati. Questo successo è stato frutto di una serie di partite giocate con determinazione e strategia, in cui ogni membro della squadra ha dato il massimo.

Il prossimo obiettivo della squadra è il passaggio in Serie C. Il tabellone regionale sarà una sfida impegnativa, ma le performance finora dimostrate lasciano ben sperare. La squadra è capitanata da Fabio Parigi ed è composta da Alessandro Parigi, Michele Rosi, Niccolò Chelli, Mattia Biagiotti, Michele Giovagnoli, Sandro Zullo ed Emanuele Papini.

Le atlete della Serie C Femminile del Circolo Tennis Grosseto hanno anch’esse brillato, vincendo il loro girone e avanzando come prime classificate. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una combinazione di talento, preparazione fisica e tattica, e un indomito spirito di squadra. Dopo aver dominato il girone, la squadra femminile ha continuato il suo cammino trionfale nei playoff regionali, vincendo le prime due giornate contro Pisa. Questi successi hanno garantito l’accesso al tabellone nazionale, un obiettivo che richiede una vittoria sia all’andata che al ritorno per ottenere la promozione in Serie B.

La squadra è guidata dal capitano Alberto Sarubbi e composta da Valeria Prosperi, Martina Pratesi, Irene Parigi, Anna Nerelli, Rachele Saleppico, Giulia Duchini e Maria Vittoria Viviani.

Anche nella Coppa Italia TPRA a Squadre Doppio Maschile, il Circolo Tennis Grosseto ha dimostrato il suo valore, classificandosi al primo posto e qualificandosi per la fase finale che si terrà a Ponsacco. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile e di una strategia vincente. La squadra ha affrontato avversari di alto livello, ma grazie alla coesione e alla preparazione dei suoi membri, è riuscita a dominare il girone. Ora, la fase finale rappresenta una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore e per puntare alla vittoria assoluta.

Insieme al capitano Gian Paolo Pesenti, della squadra fanno parte David Giovagnoli, Marco Biagiotti, David Rossi, Massimo Fedolfi, Federico Cordovani e Alessandro Montevecchi. In vista della fase finale, che si terrà a Ponsacco, la squadra si sta preparando intensamente, lavorando sia sul piano fisico che su quello tattico. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, con l’obiettivo di presentarsi al meglio e di portare a casa un altro prestigioso trofeo per il Circolo Tennis Grosseto. Momenti di gloria anche per i Senior, i quali andranno a sfidare nei quarti di finale della Coppa Doppio Misto fase nazionale categoria Argento, che si svolgeranno a Genova, i Lady’s & Gentlemen.

La squadra è formata da Sara Caporali, Laura Tonelli, David Giovagnoli, Sandra Vellutini, Massimo Fedolfi, David Rossi, Silvia Bertoni, Federico Cordovani, Alessandro Montevecchi e capitanata da Eleonora Francia.