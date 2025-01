Sport Nuovi incarichi in Fidal per Elisabetta Artuso. Le congratulazioni della sindaca di Castiglione 10 gennaio 2025

Nuovo incarico nazionale per Elisabetta Artuso nominata manager di settore per l'area medica, la velocità e gli ostacoli nella Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Castiglione della Pescaia: «Un riconoscimento importante per la nostra concittadina – dichiara la sindaca Elena Nappi – che ci riempe di orgoglio. Elisabetta ha fondato a Castiglione della Pescaia l’associazione di atletica leggera “Atletica Castiglionese” che nel corso degli anni ha messo in piedi tanti eventi sportivi di spessore e collaborato costantemente con tante associazioni del territorio per far crescere questo sport. La sua nomina in questo nuovo ruolo esalterà ancora di più le sue conoscenze tecniche e le sue capacità diplomatiche. È anche grazie al suo lavoro sul nostro territorio che Castiglione della Pescaia è diventato Comune Europeo dello Sport nel 2014 e la Aces Europe ci ha insignito di questo riconoscimento che da 11 anni ci permette di organizzare centinaia di eventi sportivi e di puntare sullo sviluppo del turismo sportivo, soprattutto fuori stagione, con la programmazione delle “Giornate Europee dello Sport”. Proprio il campo sportivo Casamora, dove c'è la pista di atletica, è oggetto in questi mesi del progetto di riqualificazione complessiva che ci darà la possibilità di aumentare la sua fruibilità e migliorare la qualità dei servizi offerti tutto l’anno visto che il tale impianto è molto utilizzato soprattutto dagli stranieri nei periodi primaverili e autunnali». Elisabetta Artuso, che è presidente dell'Atletica Castiglione, ha ideato e organizzato nel 2003 il primo Meeting Castiglione della Pescaia, diventato poi il “Grifone Meeting”, uno dei primi cinque meeting internazionali di atletica in Italia; nel 2014 è stata madrina sportiva a Bruxelles quando Castiglione della Pescaia è stato riconosciuto Comune Europeo dello Sport. La sua carriera di mezzofondista chiusa nel 2011 l'ha vista otto volte campionessa italiana sugli 800 metri e le ha regalato, come consigliere federale Fidal, cinque medaglie d'oro all'Olimpiade di Tokyo; è stata poi allenatrice e dirigente, nella Federatletica è stata consigliere federale dal 2021 al 2024, oggi il nuovo incarico di manager di settore. Seguici



