Nuovi corsi per diventare sommelier Ais

Grosseto: Come diventare sommelier, aprirsi a un mondo di nuove possibilità lavorative o semplicemente coltivate una passione con competenza e professionalità. A tutto questo e a molto di più rispondono i corsi organizzati dall'Associazione italiana sommelier (Ais) Toscana e delegazione di Grosseto, in partenza a breve con il primo, il secondo e il terzo livello.



“Seguire un corso professionale da sommelier Ais significa imparare a conoscere il mondo del vino, attraverso un viaggio nella storia, nella cultura e nella tradizione dei popoli. Sopratutto imparare a raccontarlo con un linguaggio comune a tutti”, spiega la delegata Ais di Grosseto, Sabrina Dilgenti.

«L’Ais ha lo scopo di qualificare la figura professionale del sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo attività di carattere didattico ed editoriale. Ma diventare sommelier è soprattutto coltivare una passione che può aprire nuove opportunità di lavoro nella ristorazione, nelle cantine, nelle nuove professionalità della comunicazione connesse al vino, in Italia e all'estero. Oltre a spalancare le porte di un mondo nuovo e affascinante fatto di cultura, passione e legami autentici”, spiega Ais Toscana.

Le date e i corsi

I corsi sono stati organizzati dalla delegazione maremmana anche sull'Amiata (a Seggiano) e a Follonica, per favorire la partecipazione alle persone che abitano lontano da Grosseto.

Il primo livello si tiene a Grosseto e a Seggiano. L'inizio delle lezioni a Grosseto è in programma lunedì 14 ottobre, alle 20.30, all'hotel Granduca A Seggiano, invece iniziano martedì 29 ottobre, sempre alle 20.30, al ristorante La Scottiglia. Le lezioni si terranno con cadenza settimanale, con un calendario che sarà comunicato direttamente all'inaugurazione del corso.

Le lezioni per il secondo livello iniziano mercoledì 16 ottobre a Le Corti a Roselle, alle 20.30 mercoledì 6 novembre, sempre alle 20.30, a Follonica, al Mercato coperto Per chi deve completare il percorso fino al diploma, il terzo livello è in programma a Follonica, al Mercato coperto, a partire da martedì 5 novembre, alle 20.30.

Le lezioni

Il corso per ogni livello è articolato in 15 lezioni, tenute da relatori esperti della delegazione grossetana e toscana. Al termine è previsto un quiz per ottenere il bonus formativo per il secondo e terzo livello, che invece si chiude con un esame scritto e orale per il conseguimento del diploma.

Il primo livello ha come obiettivo principale far conoscere la tecnica della degustazione e approfondire figura del sommelier. Da qui parte il viaggio che prosegue con enologia, viticoltura, tecnica di degustazione, normativa sul vino, poi lo spumate, le birre, i vini passiti e liquorosi, le funzioni del sommelier.

Il secondo livello si focalizza sulla critica del vino e le valutazioni sensoriali, con lezioni di approfondimento sull'enografia e i vini delle regioni Italiane, della Francia, del resto d’Europa e delle aree vitivinicole del mondo.

Il terzo livello affrontata la metodologia dell’abbinamento cibo-vino, con numerose prove d’assaggio di vini e preparazioni gastronomiche.

L'Associazione

Ais è l'associazione di sommelier più importante, fondata nel 1965, riconosciuta giuridicamente dallo Stato con decreto del Presidente della Repubblica nel 1973. Con oltre 40mila iscritti, delegazioni in ogni provincia italiana e club in Europa, America, Asia e Oceania, rappresenta il più grande sodalizio del settore, al mondo.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti, al numero 3394786463, o inviare una mail a delegato.grosseto@aistoscana.it