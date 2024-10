Nuova struttura ed incarichi per l’Associazione Carnevale Follonica

L’Associazione Carnevale Follonica ha rinnovato la sua struttura organizzativa rimodulando gli incarichi e individuando Andrea Benini quale nuovo delegato che rappresenterà l’associazione



Follonica: L’Associazione Carnevale Follonica ha rinnovato la sua struttura organizzativa rimodulando gli incarichi e individuando il nuovo delegato. Dopo le ultime modifiche dello statuto, perfezionate per consentire di concludere il passaggio al Terzo Settore e che hanno previsto anche la possibilità di affidare il ruolo di guida associativa a una persona esterna ai rioni, e dopo la manifestazione di interesse pubblicata nelle scorse settimane gli otto rioni hanno individuato in Andrea Benini il nuovo delegato che si occuperà di rappresentare l'associazione. L'incarico è svolto a titolo di volontariato e senza alcun compenso, con scadenza annuale e possibilità di rinnovo, l'associazione ha anche definito il resto dell'assetto che vede come vice delegato Luciano La Ganga, come segretario Cristiano Battisti, come tesoriere Silvia Gani e come tesoriere secondario Genesio Sassara; addetto stampa e comunicazione sono affidate a Michele Nannini.

«Il primo pensiero va a Mario Buoncristiani che è stato per anni delegato dell’associazione – dice Benini – per tutto quello che ha dato al suo rione e a tutto il carnevale, attraversando anche momenti difficili come il post covid e le nuove disposizioni sulla sicurezza di cui si è fatto carico. Grande è stato anche il lavoro di Monica Belloni che da vice delegata si è trovata ad affrontare l’organizzazione dello scorso carnevale invernale ed estivo affiancata dagli altri presidenti e dai volontari dei rioni. Il nostro carnevale ha potenzialità di ulteriore crescita e personalmente mi metto al servizio dell’associazione proprio per arrivare a questo obiettivo, questa manifestazione rappresenta un’anima e parte dell’identità di questa città anche oltre allo stretto periodo carnevalesco. Metto volentieri le esperienze e le conoscenze maturate in questi anni al servizio del carnevale, per me è stata una grande fortuna incontrare così tante persone legate a questo straordinario mondo».

Il percorso dell'associazione in vista dell'edizione 2025 delle sfilate in maschera è iniziato nelle scorse settimane con qualche appuntamento già definito: sabato 11 gennaio al Teatro Fonderia Leopolda nel tradizionale galà di presentazione verranno svelati i bozzetti degli otto carri e ufficializzate le reginette degli otto rioni; le sfilate inizieranno domenica 2 febbraio, sono previsti come ormai consueto in totale quattro appuntamenti nel circuito cittadino sul lungomare che proseguiranno quindi nelle domeniche successive anche se l'ufficialità del calendario delle sfilate arriverà più avanti visto che proprio il format dell'edizione 2025 è ancora all'esame dei rioni e non sono escluse novità. Il lavoro dell'Associazione carnevale sta inoltre proseguendo verso il completamento dell'ingresso nel Terzo Settore con la fondamentale collaborazione del Comune di Follonica mentre altre novità ancora in corso di valutazione sono previste per il concorso del Follostrello. «Inoltre stiamo lavorando per allargare la manifestazione – continua ancora Benini – la volontà è quella di proporre eventi assieme a tutti i rioni coinvolgendo anche altre realtà cittadine, allargando la collaborazione all'associazionismo locale e ai soggetti privati, cercando sponsor o comunque partnership economiche: l'obiettivo è quello di aumentare l'attrattività del carnevale e di creare una serie di eventi collaterali sia in avvicinamento che durante il periodo delle sfilate vero e proprio ma senza dimenticare il resto dell’anno, sull’esempio di quanto già alcuni rioni stanno facendo in maniera autonoma».

“Faccio le congratulazioni al nuovo delegato e un grande augurio di buon lavoro - dice il sindaco Matteo Buoncristiani-. Capirete che per me e la mia famiglia il Carnevale è molto di più di una manifestazione, è qualcosa che ci portiamo dentro e che viviamo con grande partecipazione, un legame difficile da descrivere a parole. Per i prossimi anni auspico massima sintonia e programmazione tra le iniziative del Carnevale e quelle del Comune, che farà la sua parte, così da rendere bella ancora di più la nostra città. Viva Follonica e viva il Carnevale. Giuro che sarò il ‘Sindaco di tutti i rioni’ - sorride Buoncristiani - e non riserverò un trattamento particolare al rione Cassarello, di cui è presidente mio fratello Marco. I miei colori da quest’anno sono quelli del Carnevale. In bocca al lupo a tutti per l’edizione 2025, so che i lavori, sia nei capannoni sia fuori, procedono già a pieno ritmo: ci aspetta un grande spettacolo, reso possibile grazie all’impegno di tutti i volontari, cittadini e appassionati”.