Nuova pizzeria-rosticceria: taglio del nastro per “Civico 51”

Grosseto: “Anno nuovo, vita nuova” è l’augurio che si è soliti pronunciare a Capodanno. Per Floarea Beloia e il suo compagno Antonio Catani è un bellissimo desiderio, carico di aspettative e di speranze, che finalmente si avvera in questi primissimi giorni del 2023. Si chiama “Civico 51” ed è una nuova pizzeria da asporto, presto anche rosticceria e tavola calda, che ha appena aperto i battenti in via Cimabue 51 a Grosseto. Protagonista assoluto del locale è un forno a legna con il quale già si sfornano profumatissime pizze da asporto.

Floarea è nata in Romania e così racconta la sua storia: “Sono arrivata nel 2006 in Italia piena di sogni e speranze; dopo un periodo di lavori precari ho conosciuto Antonio ed ho iniziato a fare esperienza nell’ambito del food e in particolare nella pasticceria”.

Antonio è grossetano “doc”, e nel settore della ristorazione lavora da molti anni, dagli inizi degli anni ’80 con la scuola alberghiera di Chianciano Terme raggiungendo, dopo aver gestito numerosi locali stagionali in provincia di Grosseto, il suo obiettivo di aprire Civico 51.

“Il desiderio fortissimo era aprire qualcosa di nostro - racconta Catani - Circa un anno fa si è presentata per noi l’occasione di buttare giù le basi per questo format dove potremo esprimere in modo più diretto e personale tutte le nostre capacità all’interno del settore”. uello che mancava, era un aiuto concreto che Antonio e Florarea hanno trovato in Confcommercio Grosseto. L’associazione si è infatti occupata dello start up d’impresa, ha agevolato l’accesso al credito con il suo centro Fidi, ha aiutato la coppia nell’impostare la parte finanziaria dell’azienda. “Abbiamo puntato su questo locale acquistandolo anche per la sua posizione – continua Catani - Siamo in Gorarella, un quartiere residenziale dove si vive bene, ma che progressivamente ha perso servizi ed attività fondamentali per i cittadini, per i residenti e per chi ci lavora. Inoltre siamo in un punto di passaggio verso il mare e in estate proporremo tanti menù perfetti per il pranzo in spiaggia”.

All’inaugurazione di Civico 51 hanno partecipato tantissimi grossetani, familiari ed amici di Antonio e Floarea, e non è mancato il direttore di Confcommercio Gabriella Orlando che ha portato i saluti di tutta l’associazione. “Una luce che si accende è sempre un bel segnale – ha commentato Orlando – L’apertura di una nuova attività a Gorarella- villa Pizzetti, per i motivi che abbiamo spiegato più volte come associazione, lo è ancora di più. Vorremmo una città dove si possa fare acquisti sotto casa. E’ necessario rilanciare l’insediamento di negozi e servizi in tutti i quartieri”. Si ricorda che “Civico 51” è già attivo come pizzeria take away, anche con disponibilità di consegna a domicilio, in attesa dell’attivazione della cucina che darà il via anche alla rosticceria, con tanti piatti, dall’antipasto al dolce. Antonio Catani ha già studiato un menù tutto cotto nel forno a legna per una migliore resa a livello qualitativo, con un occhio al risparmio energetico.