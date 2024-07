Nuova Grosseto Barbanella: niente prima squadra

Rinuncia dolorosa, Lanzano: “Concentrati su settore giovanile e miglioramento della struttura”



Grosseto: Una rinuncia dolorosa. Non certo un fulmine a ciel sereno, ma una decisione ben ponderata presa dai vertici societari della Nuova Grosseto Barbanella. Nella stagione sportiva 2024-2025 la prima squadra non prenderà parte al campionato di seconda categoria. La mancata iscrizione arriva al termine di un percorso articolato e fatto di riflessioni da parte di una società solida che, tradizionalmente, non fa mai il passo più lungo della gamba.

«Non ci fa piacere comunicare questa decisione – precisa subito il presidente della società Domenico Lanzano – ma al termine della passata stagione ci siamo trovati davanti a significativo bivio con una importante decisione da prendere. La scelta è ricaduta sul taglio della prima squadra, necessario per salvaguardare il nostro progetto iniziale, basato soprattutto sul settore giovanile. In questo momento le nostre risorse, sia mentali che economiche, sono concentrate proprio sui giovani, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, in cui siamo riusciti a vincere due campionati su tre».

Quella che sta per ripartire sarà quindi una stagione molto importante per il vivaio di una delle storiche società cittadine: «Affronteremo due campionati di livello a carattere regionale – precisa Lanzano – con gli Allievi e con la Juniores. Puntiamo molto sulla crescita del settore giovanile che parte da lontano, con un progetto pluriennale che ha coinvolto in prima battuta anche la nostra scuola calcio. Siamo concentrati su un ulteriore step di sviluppo che puntiamo a raggiungere nel breve periodo».

Oltre a questo aspetto, la società di via Australia è impegnata in un profondo restyling della struttura, con migliorie necessarie a rendere più accogliente l’impianto sportivo: «Le nuove tribune sono già state istallate – spiega Lanzano – ma l’opera di miglioramento non è ancora completata. A breve, infatti, abbiamo previsto il completo rifacimento del manto in sintetico del nostro campo principale. Un’altra opera che testimonia la nostra volontà di crescere».