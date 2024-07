Nuova edizione a Santa Fiora dell’Empoli camp per i giovani calciatori

Organizzato dalla Giovanile Amiata è rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati/e dal 2018 al 2011



Santa Fiora: L’Empoli Giovani, come ormai accade dal 2017, sceglie nuovamente Santa Fiora come sede dell’Empoli Giovani Camp che dal 22 al 27 ospiterà i calciatori in erba, nati dal 2018 al 2011, maschi e femmine.

Santa Fiora è diventato negli anni uno tra i più importanti Camp organizzati dall’Empoli Giovani in Italia, insieme a Monteboro (centro sportivo Empoli) e Santa Teresa di Gallura in Sardegna.

“Questo importante traguardo – afferma il consigliere comunale con delega allo sport Claudio Pantaloni - è stato raggiunto grazie all’eccellente organizzazione della Giovanile Amiata, alla qualità dei servizi offerti e alla professionalità dello staff che si occupa degli atleti e degli allenatori. E infine grazie alla bellezza di Santa Fiora e del campo di allenamento, uno stadio immerso tra i castagni secolari del Parco Gambrinus.”

La missione dell’Empoli Giovani Camp, condivisa appieno anche dalla Giovanile Amiata e dall’Amministrazione comunale, è quella di far crescere l’amore per il calcio attraverso una sana ed educativa pratica sportiva. Il calcio viene proposto come attività associativa e formativa, un momento di gioia, aggregazione e divertimento.