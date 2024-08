Nuova Champions League alle porte: il 29 agosto sorteggio dei gironi

L'inizio della serie A e di tutti gli altri principali campionati è ormai alle porte, ma l'attenzione è già rivolta alla Champions League della stagione 2024/2025, che presenterà un nuovo format. Il numero di squadre partecipanti aumenterà da 32 a 36, e il tradizionale sistema a gironi sarà eliminato in favore di un girone unico. Ogni squadra giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, tutte contro avversari diversi. Prima degli ottavi di finale ci sarà un turno di playoff.



Le principali squadre su cui puntare per le scommesse champions league rimangono Manchester City (a 3.35) e Real Madrid (a 4.00), seguite da altre squadre di alto livello. Troviamo infatti l’Arsenal (10.00), poi la coppia Bayern Monaco-Liverpool (12.00) e Barcellona (13.00). La prima italiana è l’Inter (15.00), poi Milan e Juventus (entrambe a 34.00), Atalanta (36.00); staccatissimo il Bologna a 176.00!

Non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda il sorteggio. Giorgio Marchetti, vicesegretario generale della UEFA, ha confermato durante il Festival della Serie A che il sorteggio manterrà il suo formato tradizionale. Il sorteggio iniziale prevede l'estrazione di una squadra dalla fascia 1, seguita dalla determinazione delle otto avversarie tramite un software. Questo metodo, che eviterà incontri tra squadre dello stesso paese nella prima fase, manterrà l'elemento di casualità e sorpresa.

Le gare dei primi turni sono già cominciate e andranno avanti fino al 27 e 28 agosto, mentre il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League 2024/2025 si svolgerà il 29 agosto 2024 nel Principato di Monaco. La prima giornata della nuova fase inizierà il 17 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata si terrà il 29 gennaio 2025.

Durante la prima fase, non ci saranno derby tra squadre italiane o dello stesso paese, a meno che ciò non sia inevitabile per completare il calendario. Inoltre, ogni squadra potrà affrontare un massimo di due squadre di un altro paese. Ad esempio, il Bologna potrebbe incontrare al massimo due squadre spagnole o tedesche nella fase iniziale.