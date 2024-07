Sport Nuoto: Convocazione di Andrea Dondoli e Roberto Merlini per i Campionati Europei Juniores 3 luglio 2024

Follonica: Gli Amatori Nuoto sono orgogliosi di annunciare la convocazione dell'atleta Andrea Dondoli e dell'allenatore Roberto Merlini per i Campionati Europei Juniores di Nuoto che si terranno a Vilnius, Lituania, dal 2 al 7 luglio 2024. Andrea Dondoli, giovane promessa del nuoto e tesserato con la società Virtus Buonconvento, ha ricevuto questa prestigiosa chiamata grazie ai suoi eccellenti risultati in vasca. La convocazione rappresenta un'importante tappa nel percorso sportivo di Andrea, confermando il suo impegno e il suo talento nel nuoto. Al fianco di Andrea, partirà anche Roberto Merlini, in qualità di membro dello staff tecnico della Nazionale Italiana. Merlini, oltre a essere l'allenatore di grande esperienza, è anche il presidente degli Amatori Nuoto Follonica. La sua presenza a Vilnius testimonia il riconoscimento delle sue competenze tecniche e del suo contributo significativo allo sviluppo del nuoto giovanile. "È un momento di grande emozione e orgoglio", ha dichiarato Merlini. "Andrea ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo. Personalmente, sono onorato di poter contribuire allo staff tecnico della nazionale e di vivere questa esperienza internazionale al fianco di giovani talenti del nuoto." La partenza di Andrea Dondoli e Roberto Merlini per Vilnius è prevista per il 30 giugno. Gli Amatori Nuoto Follonica augurano ad entrambi un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni. Seguici



