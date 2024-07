Numerosi incendi in Toscana. Bruciati 18 ettari a Manciano

Firenze: Numerosi incendi sono attivi su tutto il territorio Toscano con particolare attenzione al rogo attualemente attivo in Loc. Montauto nel comune di Manciano. Una prima stima parla di 18 ettari di vegetazione bruciata con attivi due elicotteri regionali provenienti dalle basi di Alberese e Arezzo. Sul posto stanno operando 9 squadre di terra con un invio della Racchetta di Capalbio. Insieme a loro il personale delle colline del Fiora con I VF in supporto. Anche una squadra Racchetta AltaMaremma a supporto per il turno di notte.

Altro rogo in mattinata in Localita’ Alberese dove 200m di sterpaglie al ridosso del bosco sono bruciati destando non poca preoccupazione per la vicinanza al Parco Regionale della Maremma. Sempre aperto l’evento di ieri a Poggio alla Mozza dove e’ ancora presente una squadra AltaMaremma in controllo.

Altra segnalazione di incendio all’ Albinia dove e’ attualemente in verifica la Racchetta Monte Argentario.

Numerosi roghi su tutto il territorio regionale stanno tenendo a lavoro tutto il Sistema AIB con le sue sale operative, operai forestali e le migliaia di volontari presenti in Toscana. Da segnalare altri eventi importanti a: Torre a Castello, Asciano, con un elicottero da Siena e 5 diverse squadre Racchetta.

Si ricorda che dal 1 luglio è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.