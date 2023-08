Notti magiche: tutto pronto per i play-off scudetto tra Macerata e Big Mat

Si comincia martedì 15 agosto, alle ore 20.30, allo stadio Roberto Jannella di Grosseto



Grosseto: Tutto pronto per i play-off scudetto tra Big Mat Bsc Grosseto e Hotsand Macerata. “Abbiamo lavorato tanto – commenta Diego Luciani, seconda base del Big Mat Bsc Grosseto – per arrivare a questo punto della stagione. Siamo consapevoli della forza e del talento dei nostri anniversari, ma vogliamo continuare a stupire e a vincere”.

I quarti di finale cominceranno martedì 15 agosto, alle ore 20.30, allo stadio Roberto Jannella, per poi replicare il 16 agosto sempre alle 20.30. Gara tre invece si terrà sabato 19 agosto, alle ore 20.30, sul diamante della squadra marchigiana e, nel caso in cui nessuna delle due formazioni si sia già imposta con tre vittorie, sempre a Macerata si giocherà domenica 20 gara quattro ed eventualmente lunedì 21 gara cinque. “Partire con le prime due sfide in casa – continua Diego Luciani – è un ulteriore sprono a fare bene. Vogliamo cominciare con il piede giusto, provando a esprimere il nostro baseball e ritmo”.

I quarti di finale saranno anche l’occasione per vedere all’opera il neoacquisto biancorosso, l’utility Vicente Colasante, che grazie alla sua esperienza alzerà il tasso tecnico e prestazionale del gruppo.

Si ricorda che il costo del biglietto per i match allo stadio Jannella sarà di dieci euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di otto euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro. I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535.

Foto di Noemy Lettieri.