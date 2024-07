Cultura “Note al chiaro di luna” con Baudo e Casadei in “Ond'Aria” 29 luglio 2024

Martedì 30 luglio il concerto alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il festival “Note al chiaro di luna” alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia torna con il concerto “Ond'Aria”: Lorenza Baudo (voce) e Gianluca Casadei (fisarmonica). L'appuntamento è per martedì 30 luglio alle ore 21.30: per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione con ingresso al museo (8 euro), chiamando l'ufficio Iat (0564 933678) o il museo Casa Rossa (0564 927244). Al termine è prevista una degustazione di vini del territorio a cura della Scuola europea sommelier Grosseto (calice a 5 euro). “Note al chiaro di luna” è un festival organizzato da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. In “Ond'Aria” convivono melodie antiche e moderne: da De André a Endrigo, da Monteverdi a De Falla, Coleman, Ravel, Madredeus, Dalla, Beatles, Mingus e Piazzolla. «Amor che move il sol e l'altre stelle... L’anello di congiunzione di questo percorso senza tempo fra luoghi e generi distanti – ricordano gli artisti – è l’amore, che attraverso arrangiamenti musicali originali trasporta in mondi straordinari facendo danzare mente e cuore» Lorenza Baudo è musicista, interprete, cantautrice e docente. Il fisarmonicista Gianluca Casadei collabora stabilmente – tra gli altri – con Ascanio Celestini e Marco Paolini.

