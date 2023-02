Sport Nona vittoria consecutiva per l'Under 19 dell'Atlante Grosseto 20 febbraio 2023

Redazione Grosseto: L'Under 19 dell'Atlante Grosseto porta a casa la nona vittoria consecutiva con la sfida casalinga al Palabombonera contro Vigor Fucecchio, valevole per la 13° giornata del Girone H.

«Ci eravamo promessi di vincerle tutte dopo la sconfitta delll'andata - commenta mister Alessandro Izzo al termine della gara - e lo abbiamo fatto. Siamo stati straordinari, abbiamo condotto sempre la gara. È stata una bella partita, onore al Fucecchio che ha lottato fino alla fine, hanno giovani di qualità che sicuramente vedremo presto in prima squadra. Adesso siamo la capolista solitaria, ce lo siamo meritati. Vogliamo fare la storia, vogliamo vincere il girone».

ATLANTE GROSSETO: Guarducci L., Agnelli, Kacper, Morante, Galeota, Guarducci F., Cardone, Nil, Lessi, Poggiaroni, Rodriguez. VIGOR FUCECCHIO: Mirdita, Nelli, Donno, Turco, Pellegrini, Dika, Minneci, Qevani, Montalbano, Montanelli, Novi, Settesoldi.

