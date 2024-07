Cronaca Non c'è l'ha fatta la balenottera bloccata nel porto di Talamone. Recuperata dai pompieri 25 luglio 2024

Talamone: Recuperato il corpo senza vita della balenottera di circa 11 tonnellate che ieri è rimasta bloccata nel porto turistico di Talamone. Il recupero del cetaceo, su richiesta di locamare di Talamone, è avvenuto presso il molo della puntata di Talamonaccio nel comune di Orbetello con l’utilizzo di una gru privata e del personale SA (soccorritore acquatico) di Grosseto con n.2 moto d’acqua in assistenza al nucleo sommozzatori dei comando VVF di Livorno. A recupero avvenuto, il mammifero è stato consegnato a personale dell’Università di Padova che hanno effettuato in loco gli accertamenti di rito.



