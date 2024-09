Politica Nomine Anci, Minucci (Fdi), congratulazioni a Baccetti e Petrucci per nuovi incarichi 20 settembre 2024

Grosseto: "Congratulazioni a Simonetta Baccetti, consigliere comunale di Grosseto e presidente della III^ commissione, ed a Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano, per i nuovi incarichi all’interno di Anci Toscana”. A dirlo è Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

Sia Baccetti che Petrucci, nel corso del congresso regionale dell’Anci Toscana che si è tenuto a Firenze lo scorso 18 settembre, sono stati nominati rispettivamente, la prima, nel consiglio regionale toscano, mentre il sindaco di Semproniano è stato nominato tra i delegati della Toscana che prederanno parte all’Assemblea nazionale dell’Anci che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre, che sarà chiamata ad eleggere il prossimo presidente nazionale dei comuni italiani. “L'Anci rappresenta tutti i comuni italiani, dai piccoli borghi alle grandi città – dice Luciano Petrucci – con il ruolo di tutelare gli interessi dei comuni e di promuovere lo sviluppo locale, e al tempo stesso svolge un ruolo fondamentale per la nostra Nazione. Sarà mia cura, in qualità di delegato al congresso nazionale di rappresentare i comuni della Toscana per l’elezione del prossimo presidente nazionale dell’associazione”. “Affronto questo nuovo impegno – dice Simonetta Baccetti - con l’entusiasmo di sempre cercando di onorare al meglio questo incarico, come sempre, nell’interesse dei cittadini e della comunità tutta”. “Quindi, dopo la prestigiosa e importante nomina del sindaco di Piombino Francesco Ferrari alla vice presidenza dell’Anci della Toscana, Fratelli d’Italia, per la provincia di Grosseto, incassa altri due importanti incarichi” conclude Minucci.

