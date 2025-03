Noc, Pacella: “Piangiamo la scomparsa di Ulderico Brogi, una persona per bene, seria e leale”

Grosseto: “Oggi piangiamo la scomparsa di un amico, ma soprattutto di una persona per bene, seria e leale”. Così il presidente di Nuovo Orizzonte Civico Claudio Pacella, a nome di tutti gli iscritti, commenta la notizia della scomparsa, dopo un male incurabile, di Ulderico Brogi, 53 anni, avvocato ed ex capogruppo del movimento a Roccastrada, che fu candidato Sindaco di Roccastrada nel 2019 per la lista ‘Un futuro per tutti’. “Ulderico è stato una bella persona -afferma Pacella- e ci riesce difficile commentare la sua scomparsa ad un' età in cui si dovrebbe avere tanto tempo di fronte. Le sue qualità sono emerse anche durante il suo mandato in consiglio comunale di Roccastrada, dove si è distinto per una politica mai urlata e sempre costruttiva e propositiva. Con Lorenzo Piras ha inoltre dato vita al primo gruppo consiliare di Noc in Maremma. Lo ha fatto credendo nel progetto e dando sempre il suo contributo di idee. Il suo stile mai aggressivo resterà un esempio che intendiamo perseguire, anche nel suo ricordo”. Il consigliere di Roccastrada di Noc Lorenzo Piras ha voluto ricordare l’amico prima dell'ex collega.

“Con Ulderico abbiamo condiviso cinque anni di consiglio condividendo ogni decisione - ricorda Piras - Lo abbiamo fatto anche nella scelta di costruire il gruppo Noc. Abbiamo sempre avuto una comunità di intenti che ci ha portato a stringere una bella e solida amicizia. Ulderico era una persona con cui potevi avere sempre un confronto, ma mai uno scontro e che non riusciva a portare rancore verso il prossimo. Seppur da tempo abitasse a Grosseto, era legato alla comunità di Sassofortino di cui era originario e in cui svolgeva la professione di avvocato. Ricordo Ulderico anche per il suo forte senso della famiglia. Era legatissimo alla moglie Mariana e al figlio Niccolò, così come alla madre Paola”. E proprio attorno alla famiglia si stringe oggi tutto Nuovo Orizzonte Civico. “Siamo vicini a Mariana, Niccolò e alla madre Paola in questo momento di forte dolore e ricorderemo Ulderico nel corso di un'iniziativa del nostro movimento, di cui era uno dei fondatori”.