"Niente di Nuovo". E' il nuovo singolo del duo grossetano Hill Maza e Killjoy

Dal 6 ottobre in digitale e su Youtube con il videoclip ufficiale il nuovo singolo dei due artisti grossetano racconta di un’esistenza resa insostenibile dalla condizione umana dell’insoddisfazione

Grosseto: Da oggi 6 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su Youtube con il videoclip ufficiale, "Niente Di Nuovo", il nuovo singolo di HILL MAZA X KILLJOY, pubblicato per ThaZero Recordz.

Ad un anno di distanza dalle ultime release soliste, Hill Maza X Killjoy tornano con un nuovo brano.

Niente Di Nuovo si presenta come una vera e propria indagine della condizione umana da parte dei due artisti che, attraverso una profonda ricerca interiore unita ad una fine osservazione della realtà esterna, riescono a restituire, con la loro poetica ispirata, lo spaccato di un’esistenza resa insostenibile dall’insoddisfazione e dalle frustrazioni di una routine alienante.

Su una produzione firmata Theskybeats, Hill Maza e Killjoy cavalcano il beat cupo con strofe di spessore da cui emerge l’indiscutibile qualità delle loro penne. Le liriche dall’attitudine struggle condite con una visione critica della realtà quotidiana, sono i due principali ingredienti che rendono, Niente Di Nuovo ,un brano coinvolgente che permette all’ascoltatore di immedesimarsi totalmente nel racconto dei due artisti toscani. La release diviene così anche uno spunto di riflessione riguardo i compromessi che ogni individuo è portato a compiere durante la sua vita, un’acuta analisi sui concetti della libertà e della scelta.

Mix e mastering del brano sono a cura di ThaZero RecordZ, l’artwork del progetto è firmato da Era Vento Enesi.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Francesco Nisi, è online su Youtube da oggi.





I fratelli Massimiliano e Riccardo Musilli, noti nel panorama musicale urban come Hill Maza e KillJoy, sono due artisti italiani originari di Grosseto. Esordiscono nel 2016 con Hextape, un progetto in collaborazione con Ricca Soljah (Hard Times Sound).

Durante il giugno dello stesso anno, pubblicano rispettivamente i primi due Ep come solisti: Crisi Esistenziale di KillJoy e Night Sub di Hill Maza. Nel 2017 registrano, presso RKH studio di Torino, un nuovo singolo dal titolo Raudi vs C4, la release, accompagnata dal videoclip ufficiale su Youtube, ottiene feedback positivi dagli ascoltatori e dagli addetti ai lavori e, dietro questa spinta, il duo comincia a lavorare sul nuovo progetto Hextape vol.II - The Second Coming. Questo secondo volume viene anticipato dal singolo Andrew Jones pubblicato, insieme al videoclip ufficiale, il 25 giugno 2020. L’anno successivo Hill Maza pubblica il progetto solista MEMENTO e, a breve distanza, viene pubblicato anche NUMERO 9, EP solista di KILLJOY.

Il 6 ottobre 2022 il duo pubblica il nuovo singolo, Niente Di Nuovo, accompagnato dal videoclip ufficiale su Youtube, il brano anticipa l’uscita del nuovo album del duo , intitolato BETELGEUSE e previsto in uscita il prossimo novembre.