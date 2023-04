Cronaca Neve sull’Amiata, la Provincia interviene per liberare le strade 8 aprile 2023

8 aprile 2023 186

186 Stampa



Redazione Grosseto: Ha nevicato sulle strade del Monte Amiata a quota 1000 metri. Parliamo di una quantità di neve discreta che supera i 15 centimetri. La Provincia di Grosseto ha attivato il proprio servizio neve per liberare le strade con due spazzaneve a cui si è aggiunto quello della ditta Vichi, titolare dell'appalto.

Ricordiamo l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo per viaggiare. “Alle Macinaie e al Prato della Contessa, quindi, ci sarà neve per queste festività pasquali – afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – e sicuramente questo elemento attirerà molte persone. Pertanto, la Provincia è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Neve sull’Amiata, la Provincia interviene per liberare le strade Neve sull’Amiata, la Provincia interviene per liberare le strade 2023-04-08T16:39:00+02:00 190 it Neve sull’Amiata, la Provincia interviene per liberare le strade PT1M /media/images/neve-monte-amiata-1.jpg /media/images/neve-monte-amiata-1.jpg Maremma News Amiata, Sat, 08 Apr 2023 16:39:00 GMT