Neve strade Colline Metallifere, Baietti (FDI): Provincia poteva intervenire prima

Grosseto: “Ho ricevuto alcune segnalazioni, da parte dei molti cittadini che per motivi di lavoro si spostano la mattina presto percorrendo le strade provinciali del comprensorio delle Colline Metallifere che si sono trovate in grossa difficoltà per via dello scarso e tempestivo intervento nell’utilizzo di mezzi spazzaneve e spargisale in alcune tratte del Comune di Montieri, relativamente al maltempo che ha colpito quei territori in quest’ultimi giorni”. Questo è quanto afferma Danilo Baietti, consigliere provinciale gruppo Fratelli d’Italia.



“Le strade coinvolte da questo problema, - spiega Baietti – sono state quella del “Pavone”, quella “Delle Gallerie” e parte della SP 441. Nel territorio comunale di Montieri sorgono ben tre vette che superano i 1000 metri di altitudine e quindi, era prevedibile che quando si verificano degli eventi meteorologici come quelli che hanno interessato ultimamente quel territorio, che si potessero verificare disagi alla circolazione stradale e non solo quest’ultima”.

“Come consigliere provinciale auspico che questo non accada più in futuro. Sicuramente, e questa è la speranza costruttiva che promuove Fratelli d’Italia stando oggi all’opposizione in consiglio provinciale, è quella che sia l’Amministrazione provinciale che l’Amministrazione comunale di Montieri ponga più attenzione affinché tali situazioni non si ripetano per il futuro”, conclude il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Danilo Baietti.