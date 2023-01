Cronaca Neve, codice giallo per tutta la regione per giovedì 19 gennaio 18 gennaio 2023

Federico Taverniti Firenze: La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve esteso a tutta la Toscana per tutta la giornata di domani, giovedì.

Previste nevicate a quote collinari inizialmente più probabili sulle zone occidentali, poi su quelle orientali dal pomeriggio, con accumuli fino a 5-10 cm, localmente superiori. Sulle zone interne orientali (provincia di Arezzo e marginalmente Firenze e Siena) le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera. Sempre per domani possibilità di forti rovesci o brevi temporali su gran parte della regione. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





