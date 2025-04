Nel primo fine settimana di maggio il “Food Village–il Posto del Gusto in tour” è sul Monte Amiata

Castel del Piano: Il Food Village Coop è pensato per la valorizzazione dei prodotti a marchio Coop e delle tradizioni culinarie del territorio, alla scoperta dell'identità e della cultura gastronomica italiana. Sono 15 le tappe dove il “truck-food” sosterrà, in un tour itinerante che si snoda nelle piazze d'Italia. Ed è intorno all'allestimento, composto da truck e casette, che si svolge il programma dei fine settimana, sviluppando tre format di eventi che si ripetono. Si va dalla colazione all'aperitivo con la formula degli assaggi; momenti dedicati in cui semplicemente degustare i diversi aromi dei caffè, le nuove offerte degli aperitivi e vini. Ma è possibile approfondire le proprie competenze attraverso le lezioni di cucina e le degustazioni guidate a numero limitato.

Coop Amiatina ha aderito a questo progetto e lo spazio individuato è a Castel del Piano, in prossimità del negozio Coop. Le consuete attività del Food Village saranno affiancate da degustazioni di prodotti del territorio dei fornitori di Coop, presentazione di libri locali e presentazione di alcune attività sociali. Sono numerose le attività organizzate dai Laboratori di Socialità dei Comitati Soci negli ultimi mesi, proponendo sia nuove attività che antichi mestieri, tutti attraverso le mani, la passione e la narrazione dei “maestri” esperti. Un appuntamento imperdibile per chi ama riscoprire l'anima autentica del territorio attraverso i suoi sapori, le sue parole e le sue tradizioni.

Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico, la prenotazione per le lezioni di cucina e degustazione di vini è obbligatoria, va fatta attraverso il sito di Coop Italia o di Coop Amiatina.https://www.coop.it/cibo/food-village

Non mancare, la scoperta del gusto Coop e del territorio ti aspetta.

Coop Unione Amiatina, nata nel 1960 a Santa Fiora in località Bagnore (GR), è presente oggi con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio. È una delle medie cooperative di consumo italiane, sotto l'insegna Coop.

Dati al 31/12/2024: fatturato 96 milioni di euro, 53.729 soci e 372 dipendenti.