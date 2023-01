Nei negozi Conad arriva il nuovo Pane del Minatore del forno di Baccinello

Dal 1° febbraio nei supermercati Conad in via Clodia, Aurelia Antica, via Senegal e via Scansanese



Grosseto: Da mercoledì 1° febbraio, in tutti i punti vendita dei supermercati Conad di Grosseto arriva il Pane del Minatore del Panificio Pasticceria di Baccinello. Pensando ai frutti della terra e ai sapori genuini di un tempo, il forno ha creato questo nuovo tipo di pane per rendere omaggio alla storia dei minatori di Baccinello.

Si tratta di un pane grezzo, dalle elevate qualità nutrizionali, realizzato con farina di tipo 2, farina di segale, cereali vari, tra cui semi di lino, di girasole e di sesamo e lievito madre. Ricco di fibre, proteine, vitamine e sali minerali, il Pane del Minatore è ideale per chi vuole tenersi in forma senza rinunciare ai sapori della tradizione. Prosegue così l’impegno di Conad per ampliare la vasta gamma di prodotti del territorio presenti all’interno del supermercato e per garantire la conoscenza e la valorizzazione dei piccoli e grandi produttori della provincia di Grosseto che sono sinonimo di eccellenza e di qualità.

Il Pane del Minatore, quindi, a partire dal 1° febbraio, sarà disponibile al reparto panetteria dei 4 punti vendita Conad di Grosseto, in via Clodia, all’Aurelia Antica, in via Senegal e via Scansanese.