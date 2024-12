Natale in festa nel comune di Cinigiano

Il cartellone è stato organizzato grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio, con il supporto della Fondazione Bertarelli

Cinigiano: Il territorio comunale di Cinigiano si prepara ad accogliere il Natale con un ricco cartellone di eventi, organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune, le associazioni locali e la Fondazione Bertarelli. Dal 7 dicembre, con l'accensione dell'albero nel capoluogo e la prima serata del Cinigiano Blues Festival, fino al 7 gennaio, cittadini, visitatori e turisti avranno la possibilità di trascorrere momenti conviviali e di divertimento per grandi e piccini: degustazioni, concerti, spettacoli, mercatini e una lunga serie di eventi per tutti i gusti.

Ecco il programma

7 dicembre - Cinigiano

alle 17.30, in piazzale Bruchi,“Accendiamo il Natale”, con l'accensione dell’albero seguita da attrazioni natalizie

dalle 18, in piazza Marconi, “Olivagando”, un percorso alla scoperta dell’olio, organizzato dalla Proloco Cinigiano. A seguire Funky & Groove con gli allievi delle scuole di musica “R. Francisci Cinigiano” e “Filarmonica Città di Grosseto”

alle 21, al teatro comunale, debutto del Cinigiano Blues Festival, con il concerto della Mr Bana Band

8 dicembre - Sasso d’Ombrone

alle 16.30, in via Belvedere,“Presepe d’artista”, inaugurazione del presepe realizzato dall’artista Marina Quattrini e accensione della Stella Cometa dell’artista Paolo William Tamburella

alle 18.30, terza edizione di “Illumina il Sasso”

14 dicembre - Monticello Amiata

alle 19, nella Chiesa di S. Michele Arcangelo, concerto di musica Gospel “Pray for Change”, organizzato in collaborazione con la Proloco di Monticello Amiata e con le Misericordie

15 dicembre

Gita ai Mercatini di Natale a Viterbo, organizzata dall'associazione Donatori di sangue Fratres Cinigiano (per informazioni 338 9839103)

15 dicembre – Sasso d'Ombrone

alle 12, Festa dei Nativi sassaioli, organizzata dall'associazione Pro Sasso ETS (per informazioni 353 467 9398)

20 dicembre - Monticello Amiata

alle 21, nella Sala piccolo teatro, torneo di panforte, organizzato dall'associazione Proloco Monticello Amiata

21 dicembre - Monticello Amiata

alle 17.30, per le vie del paese, canti di Natale con il coro “La Monticellese”

21 dicembre - Cinigiano

alle 17.30, ex Cooperativa di consumo, assemblea di fine anno e brindisi di Natale, organizzato dall'associazione Proloco Cinigiano

22 dicembre - Monticello Amiata

alle 16, in piazza della Chiesa, “Natale in Ciuffettonia”, casa e villaggio di Babbo Natale, organizzato dalle associazioni locali e dalla Parrocchia

22 dicembre - Cinigiano

alle 18, al Teatro comunale, Concerto di Natale con il Corpo bandistico “R. Francisci”APS, diretto dal maestro Marco Piattelli

24 dicembre - Castel Porrona

a partire dalle 17, Babbo Natale in moto, organizzato dal Comitato festeggiamenti Porrona (per informazioni 328 5478105)

26 dicembre - Monticello Amiata

a partire dalle 15, in piazza della Chiesa, Casa e Villaggio di Babbo Natale

a partire dalle 17.30 Presepe vivente, lungo un itinerario che dalla piazzetta della Cappella giunge alla sorgente di Val di Prata tramite un sentiero tra boschi e ruscelli, organizzato dalle associazioni del paese e dalla Parrocchia

27 dicembre - Cinigiano

alle 21, ex Cooperativa di consumo, Torneo di briscola natalizio, organizzato dalla Proloco di Cinigiano

28 dicembre - Sasso d’Ombrone

a partire dalle 15, in biblioteca, “Fiabe in biblioteca”, per bambini da 8 a 88 anni

29 dicembre - Monticello Amiata

alle 21, Sala piccolo Teatro, giochi natalizi per grandi e piccini, organizzato dalla Proloco di Monticello Amiata

3 gennaio - Cinigiano

alle 20, cena sociale dei donatori, organizzata dall'associazione Donatori del sangue Fratres (per informazioni 338 9839103)

5 gennaio - Cinigiano

alle 21, ex Cooperativa di consumo, “Aspettando la Befana”, evento organizzato dalla Proloco di Cinigiano

6 gennaio - Sasso d’Ombrone

alle 16.30, parco Bellacosta, “Arriva la Befana”, evento organizzato dall'associazione Pro Sasso ETS

6 gennaio - Monticello Amiata

a partire dalle 15, piazza della Chiesa, Casa della Befana

a partire dalle 17.30 Presepe vivente lungo un itinerario che dalla piazzetta della Cappella giunge alla sorgente di Val di Prata tramite un sentiero tra boschi e ruscelli, organizzato dalle associazioni del paese e dalla Parrocchia

Nei giorni 8 - 14- 15 - 21- 22- 24 - 26 - 28- 29 - 30- 31 dicembre 2024 e 1 - 4 - 5 - 6 gennaio 2025, dalle 15.30 alle 17.30, è possibile visitare la Casa Museo a Monticello Amiata