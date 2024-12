Natale di Luce ad Arcidosso

Arcidosso: La montagna si illumina ad Arcidosso e lo fa attraverso una serie di iniziative che aggiungeranno valore alle festività natalizie. Il paese, ed una delle sue frazioni più attente alle tradizioni, Salaiola, si popoleranno di momenti significativi che inizieranno proprio nel giorno del santo patrono, San Niccolò.

Il 6 dicembre è il punto di arrivo e di partenza di un intero anno e nel pomeriggio a sottolinearlo si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Da quel momento fino al 6 gennaio sarà un susseguirsi di appuntamenti in un viaggio verso il nuovo anno tra belle tradizioni, calore umano e divertimento.

L'obiettivo è offrire a chi vive ad Arcidosso e sulla montagna, ma anche a coloro che verranno a trascorrere un periodo di vacanze, dei momenti collettivi per star bene in maniera spensierata e anche divertente (con la pista di pattinaggio sul ghiaccio). Ma non mancheranno occasioni per momenti di riflessione.

“Le festività del Natale – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso - possono essere un'occasione per stare insieme in famiglia o fra amici in maniera serena. Il Natale è la festa per eccellenza dei bambini che condividono con i più grandi lo stupore di un Dio creatore che si fa bambino. Per fare questo il Comune di Arcidosso ha deciso di rendere particolarmente evidente la sacralità che la nostra montagna ha da sempre espresso e la spiritualità che corre nei nostri luoghi promuovendo per le vie del paese un viaggio alla scoperta di vari presepi: ce ne saranno tanti, oltre a quelli realizzati a Salaiola con la 12° edizione di Presepi in rima, verrà allestito uno bellissimo presso la scalinata del Parco della Rimembranza, quello meccanico montato quest'anno nella Chiesa di San Niccolò, quello collocato in Castello e quello proiettato sui palazzi di piazza Indipendenza. In particolare, quest'anno, abbiamo voluto compiere un salto di qualità attraverso l'arte della famiglia monastica di Bethleem, un monastero sorto a Caux in Francia. Ci siamo lasciati rapire dalla bellezza delle loro statue - acquistate grazie alla generosità di alcuni benefattori - preziose sculture in legno e da tutto quello da cui nascono oltre al valore artistico che esprimono. Questo presepe, che sarà aperto e benedetto dal Cardinale Lojudice proprio il giorno di san Niccolò, quando verranno accese le luminarie, sarà allestito in via Cavour da Valentina Giambastiani. Da quest'anno Arcidosso si comunicherà anche attraverso il fascino di questi Presepi speciali che popoleranno le nostre vie e le nostre Chiese. Poi ci saranno le nostre luci e ci sarà Babbo Natale e il Villaggio degli Orsi, la Befana e la cena di fine anno, ci saranno i nostri Musei aperti e, naturalmente, tanti dolci e giochi per i bambini, la pista di pattinaggio su ghiaccio (quello vero!), la Panfortata il Mercante in Fiera capercio e la Gara di briscola, tanta musica come sempre e molto altro ancora.”

Le statue del convento di Bethléem L’atelier d’art de Bethleem è un laboratorio artistico fondato all’interno del Monastero della famiglia monastica di Bethleem sorto a Caux in Francia. I prodotti dell’atelier sono pezzi unici. Il loro stile è caratterizzato da una grande semplicità che trasmette una quiete tipica del loro ordine. La maggior parte delle loro opere sono riproduzioni straordinariamente precise e dettagliate degli alto e bassorilievi della cattedrale di Autun, o produzioni originali che esprimono la meditazione tipica del loro ordine.

Monaci e Monache si dedicano a queste attività per sostenere l’intera comunità e per dare gloria a Dio. Con grande abilità e dedizione creano veri e propri capolavori mettendo questo lavoro artigianale al servizio della fede cristiana.

Come dice la Bibbia, c’è un tempo per seminare e un tempo per mietere.

Per le suore di Bethléem c’è anche un tempo per creare: solitamente in primavera, perché il caldo dell’estate fa crepare le statue.

Realizzata la statua, è il momento del verdetto. Le suore si riuniscono in assemblea e valutano non solo la bellezza del prodotto, ma anche la devozione e la pietà che emana.

E se è ben fatta ma non soddisfa quest’aspetto fondamentale, niente da fare: la statua viene spezzata in due. Perché la fede, più che l’arte, è una cosa seria, molto seria, e non si può svalutare. Qui la bellezza non basta. La statua dev’essere anche e soprattutto bella dentro. Così, se l’amore per il Signore non traspare nelle forme, la statua non vale.

La devozione, la fede e l’abilità artigiana sono le tre caratteristiche che si ritrovano nelle statue religiose del monastero di Bethléem, create a mano non da artisti ma da pie monache.

Il monastero però segue una regola rigida. Le monache non devono svolgere questi lavori per arricchirsi, per cui aumentare la produttività per vendere di più non è considerato decoroso. Non devono dedicarsi alla creazione di statue come se fosse un lavoro, ma il loro intimo desidero è solo pregare e render grazie al Signore anche attraverso la creazione di effigi sacre.

Natale di Luce! 2024/2025. Il programma:

Venerdì 6 dicembre San Niccolò santo patrono di Arcidosso

Chiesa di San Niccolò - dalle ore 16.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Via Cavour - Benedizione del Cardinale Lojudice del presepe artistico realizzato con le statue dell’atelier delle Monache di Betlemme.

Allestimento a cura di Valentina Giambastiani.

I Presepi in tutto il paese: Presepe sulle scalinate del Parco della Rimembranza, Presepe artistico in via Cavour, Presepe meccanico nella Chiesa di San Niccolò, Presepe dell’Incoronata nell’ingresso del Castello Aldobrandesco.

La Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Orsi in piazza Cavallotti.

Accensione delle luminarie dalle ore 17.00

Nido di Fate - dalle ore 16.00 Pista di pattinaggio sul ghiaccio. A partire dalle 18 spettacolo del cabarettista Gianni Giannini e presentazione del suo ultimo libro.

Da venerdì 6 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 - via Cavour

Pesca di Beneficenza a favore del restauro del campanile della Madonna Incoronata

Domenica 8 dicembre – Nido di fate

Ore 16.00 Viaggiando tra i colori: quadretti di Natale, laboratorio per bambini

Sabato 14 dicembre – Nido di fate

Dalle ore 16.00 Segnaposto per la tavola del Natale, laboratorio per bambini, realizzazione di oggetti natalizi

Domenica 15 dicembre – Teatro degli Unanimi

ore 17.00 la Corale G. Verdi presenta il Concerto di Natale

Giovedì 19 dicembre - Centro Sociale Renato Corsini APS via degli Olmi

ore 18.00 Rifugi Naturalistici Amiata presenta: proiezione del documentario Rinascere nella Terra, esplorando relazioni resilienti con la Terra incontro con il regista Raúl Álvarez (spagnolo con sottotitoli italiani). Aperitivo finale. Ingresso a offerta libera

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre - Teatro degli Unanimi

Ore 21.00 Saggio scuola di musica, gli allievi della scuola di musica si esibiranno a porte aperte mettendosi alla prova in occasione delle feste di Natale

Sabato 21 dicembre – Nido di fate

Dalle ore 16.00 Alberi di Natale con cotone e ... laboratorio per bambini

Speciale Salaiola! E dintorni - Montagnole, Fonte Canale...

Dal 21 dicembre all’11 gennaio 2025

Nuova Edizione (la dodicesima) di Presepi in rima, tradizionale appuntamento, nel piccolo borgo del comune di Arcidosso.

Presepi, accompagnati da rime, da scoprire nelle vie e negli angoli del paese, nelle piazzette, nella Chiesa ...Curiosando qua e là, alla scoperta di creazioni...

Martedì 24 dicembre

Dalle ore 16.30 - Arriva Babbo Natale!!! Esibizione della street band e percussion band, lungo le vie del paese fino a raggiungere il Nido di Fate per il brindisi con i donatori offerto da Avis Arcidosso e alle 17:30 arrivo di Babbo Natale e distribuzione di doni ai più piccoli

Venerdì 27 dicembre – Castello Aldobrandesco

Dalle ore 21.00 La Panfortata, torneo di panforte

Sabato 28 dicembre - doppio appuntamento

Nido di fate – dalle ore 16.00 - Masterchef Christmas cookies, laboratorio creativo per bambini

a partire dalle ore 23.00, dopo essere stati al Presepe Vivente Un mondo di pace a Castel del Piano tutti al Castello Aldobrandesco di Arcidosso per la Festa a tema Chiudiamo in bellezza il 2024

Domenica 29 dicembre – Teatro degli Unanimi

Ore 16.30 Mythos – I miti dello Zodiaco di Giacomo Moscato – Spettacolo teatrale, storytelling con immagini e musica suonata dal vivo

Lunedì 30 dicembre - Castello Aldobrandesco

Ore 16.00 Ghirlanda del Cavaliere, laboratorio creativo nelle sale del museo. Un viaggio negli usi e costumi delle festività di un tempo

Martedì 31 dicembre - Castello Aldobrandesco

CENONE DI CAPODANNO info sul menu e prenotazioni 3667472616 (anche whatsapp) locoarcidosso@yahoo.it

Giovedì 2 gennaio 2025 - Nido Di Fate

ore 21.00 Briscolata di Capodanno, classico torneo di briscola con gironi a 8 coppie (a cura di Giovanile Amiata)

Venerdì 3 gennaio 2025 - Teatro degli Unanimi

ore 21.30 Capercio in Fiera rivisitazione alla capercia maniera del classico gioco Mercante in fiera

Domenica 5 gennaio 2025 - Castello Aldobrandesco

Ore 16.00 Sotto il cielo stellato laboratorio creativo alla scoperta degli astri e delle costellazioni del museo MACO, nel cielo del nuovo anno

Lunedì 6 gennaio 2025 – Nido di fate

Dalle 16.30 ARRIVA LA BEFANA giochi per bambini accompagnati dalla nostra simpaticissima befana arcidossina: Polo Museale di Arcidosso – Castello Aldobrandesco, La Rocca Aldobrandesca, Il Centro Studi Davide Lazzeretti, Museo delle Armi, MACO, Museo di Arte e Cultura Orientale, Museo del Paesaggio Medievale Arcidosso.

Gli orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Fino al 20 dicembre aperto solo il venerdì, sabato e domenica. Dal 20 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni mattina e pomeriggio, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio