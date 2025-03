Nasce la Consulta della Famiglia Provinciale: un impegno condiviso per il bene comune

Grosseto: Si costituirà la Consulta della Famiglia Provinciale. Tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza della Prima Commissione Provinciale, riunitasi giovedì 27 marzo, hanno concordato sulla sua istituzione.

Quando la politica unisce maggioranza e minoranza e lavora per i cittadini, è una buona politica. Come diceva Paolo VI, essa rappresenta "la più alta forma di carità" - afferma Amedeo Gabbrielli.

La mozione, promossa dal consigliere Amedeo Gabbrielli (Forza Italia - UDC - Noi Moderati), è stata firmata dai consiglieri:

Guendalina Amati (Fratelli d’Italia),

Michele Vaiani (Fratelli d’Italia),

Walter Capitani (Lega),

Angelo Pettrone (Nuovo Millennio),

Alfiero Pieraccini (Nuovo Orizzonte Civico).

È fondamentale che la politica riconosca alla famiglia un ruolo centrale nella società: essa è la cellula primaria, il primo nucleo di sviluppo personale, emotivo, cognitivo e socio-affettivo del bambino, oltre a rappresentare un fondamentale ammortizzatore sociale.

La Consulta sarà uno strumento partecipativo, con l'obiettivo di raccogliere informazioni per analizzare la realtà delle famiglie grossetane e individuare soluzioni per migliorarne il benessere. Tra le priorità, facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia per contrastare la denatalità.

L'auspicio è che questa iniziativa - conclude il consigliere provinciale Gabbrielli - sia un impulso per la nascita di consulte simili in tutti i comuni della provincia di Grosseto