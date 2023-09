Cultura MuVet aperto domenica in occasione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia 1 settembre 2023

1 settembre 2023 133

133 Stampa

Redazione

Vetulonia: Ultima visita guidata infrasettimanale alla mostra "Corpo a corpo", a cura delle archeologhe dello staff. L'appuntamento è per oggi venerdì 1 settembre alle 17:40.

La prenotazione è gradita. Per tutti i partecipanti ingresso ridotto a € 5,00 Questo fine settimana si festeggia inoltre la 71° edizione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia, e per l'occasione il giorno del Palio, domenica 3 settembre, il MuVet sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 con ingresso ridotto a € 2,50 per tutti i visitatori. Alle ore 11:00 visita guidata alla mostra "Corpo a corpo".

PROGRAMMA Sabato 2 Settembre: Ore 17.00 - Giochi Medievali in Piazza con Jolly Blue Circus Ore 21.00 - Processione in onore della Madonna del Buon Consiglio con il coro "San Martino" di Roccatederighi Domenica 3 Settembre: Ore 9.30 - Rivelazione del Palio e Benedizione Ore 15.30 - Corteo Storico accompagnato dai Tamburini, musica popolare e giocolieri Ore 18.00 - Corsa del Palio dei Ciuchi Ore 19.30 - APERIPALIO, musica di sottofondo e premiazioni Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura MuVet aperto domenica in occasione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia MuVet aperto domenica in occasione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia 2023-09-01T09:12:00+02:00 249 it Oggi venerdì 1 settembre ore 17:40 ultima visita guidata infrasettimanale alla mostra "Corpo a corpo" PT1M /media/images/1-e-3-settembre-visite-guidate-MuVet.jpg /media/images/thumbs/x600-1-e-3-settembre-visite-guidate-MuVet.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 01 Sep 2023 09:12:00 GMT