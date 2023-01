"Musa e getta": a QB il libro curato da Arianna Ninchi e Silvia Siravo

Grosseto: Tanti racconti ispirati a donne bellissime è il progetto che ha dato vita al libro “Musa e getta - Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate)", a cura di Arianna Ninchi e Silvia Siravo, che sarà presentato domani, martedì 31 gennaio alle 18.30, alla libreria QB in collaborazione con la Scuola Storie di Cinema.

Saranno presenti le attrici e curatrici dell'antologia, Arianna Ninchi e Silvia Siravo, insieme ai fondatori della scuola di cinema, Francesco Falaschi e Alessio Brizzi. Ad accompagnare la presentazione, un reading a cura delle allieve e degli allievi della classe di recitazione anno 2022. Ingresso libero. Le iscrizioni per il 2023 rimangono aperte proprio fino a domani 31 gennaio e l’incontro del libro può essere anche l’occasione per chiedere informazioni ai docenti dei corsi che saranno in libreria. Per informazioni: scuolastoriedicinema@gmail.com

IL LIBRO

In questa sorprendente raccolta, molte fra le più amate e apprezzate scrittrici italiane raccontano altrettante «muse»: donne sfrontate e bellissime o, al contrario, miti e riservate che, per lo spazio di una notte o per l’esistenza intera, hanno stretto relazioni complesse (e pericolose) con uomini di successo. Muse non sempre «gettate» ma per lo più misconosciute – dando così corpo all’odioso detto secondo cui «dietro ogni grande uomo c’è una grande donna» – che tornano dunque, finalmente, al centro del palcoscenico letterario. Le pioniere della psicanalisi e Kate Moss dalle cento copertine, Kiki regina di Montparnasse per una notte e Maria Callas la Divina per sempre, Nadia Krupskaja che lavora a realizzare il socialismo, Rosalind Franklin che scopre la struttura del DNA, le ispiratrici di pittori, musicisti, scrittori, filosofi: spaziando fra epoche e luoghi diversi, destini felici e infelici, Musa e getta giunge al cospetto di leggende viventi, persino sbarcate su Instagram, come Amanda Lear. Sedici autrici di prim’ordine svelano qui altrettante donne meravigliose, offrendo a lettrici e lettori uno sguardo nuovo sul rapporto tra i sessi, l’identità femminile, la lotta per l’emancipazione.

Le scrittrici: Ritanna Armeni, Angela Bubba, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Lisa Ginzburg, Chiara Lalli, Cristina Marconi, Lorenza Pieri, Laura Pugno, Veronica Raimo, Tea Ranno, Igiaba Scego, Anna Siccardi, Chiara Tagliaferri.

Le muse: Lou Andreas-Salomé, Luisa Baccara, Maria Callas, Pamela Des Barres, Zelda Fitzgerald, Rosalind Franklin, Jeanne Hébuterne, Kiki de Montparnasse, Nadia Krupskaja, Amanda Lear, Alene Lee, Dora Maar, Kate Moss, Regine Olsen, Sabina Spielrein.