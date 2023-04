Cronaca Muore un uomo in un incidente agricolo. Inutili i soccorsi 29 aprile 2023

Redazione Monterotondo Marittimo: I mezzi di soccorso del 118 della Azienda Usl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 12.20 in Via Frassine nel Comune di Monterotondo Marittimo per un incidente agricolo. Un uomo di 76 anni è deceduto. Sul posto la Misericordia di Massa Marittima, elisoccorso Pegaso 1, il Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro), e i Carabinieri della stazione locale. Seguici





