“Muletto” e gru su autocarro: in partenza i corsi di formazione

Nei mesi di febbraio e marzo si terranno le lezioni per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature da lavoro organizzati da Cna Servizi



Grosseto: Tutto pronto per i corsi di formazione per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature da lavoro organizzati da Cna Servizi, l’Agenzia formativa di Cna Grosseto. I prossimi appuntamenti formativi serviranno per ottenere o rinnovare l'abilitazione per l'uso del carrello elevatore con conducente a bordo, noto anche come “muletto”, e la gru su autocarro.

Per quanto riguarda l’abilitazione all'uso carrello elevatore la lezione teorica si terrà online martedì 21 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, mentre la lezione tecnico-pratica (valida anche come aggiornamento) si svolgerà giovedì 23 febbraio, dalle ore 8.30, nel cantiere della Nuova Gregori rettifiche, in via Aurelia Nord 177 (l'orario potrà subire delle variazioni in base al numero delle adesioni).

Per il corso di formazione relativo alla gru su autocarro, la lezione teorica si terrà online martedì 28 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13. Il link per l’accesso all’aula virtuale sarà inviato una volta completata l’iscrizione. Mentre la lezione tecnico-pratica (valida anche come aggiornamento) si svolgerà giovedì 3 marzo, dalle ore 8.30, nel cantiere della Nuova Gregori rettifiche, in via Aurelia Nord 177 (l'orario potrà subire delle variazioni in base al numero delle adesioni).

Per maggiori informazioni è possibile contattare Anna Piccioni: 0564/471245 a.piccioni@cna-gr.it.