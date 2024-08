Motori, varato il programma del 43° Rally Appennino Reggiano

Castelnovo ne' Monti: La scuderia Maremma Corse 2.0, organizzatrice del rally emiliano, rende noto il programma ufficiale dell'evento motoristico.



Giovedì 12 settembre - distribuzione Road Book e documenti sportivi per le ricognizioni presso sede Croce Verde di Castelnovo ne' Monti-Vetto via dei Partigiani 10, dalle ore 19 alle ore 21.

Venerdì 13 settembre - distribuzione Road Book, documenti sportivi per le ricognizioni, presso la sede Croce Verde di Castelnovo ne' Monti (Re)-Vetto via dei Partigiani 10, dalle ore 8 alle ore 10. Ricognizioni con vetture di serie, dalle ore 9 alle ore 19. Verifiche sportive ante gara riservata ad iscritti shakedown, presso sede Croce Verde di Castelnovo ne' Monti (RE)- Vetto via dei Patigiani, 10 a dalle ore 19:30 alle ore 22:00.

Sabato 14 settembre - ingresso Team Parco Assistenza – Via di Vittorio – Felina (RE), dalle ore 8 alle ore 17. Verifiche sportive ante-gara, presso sede Croce Verde Castelnovo ne' Monti (RE) dalle ore 10 alle 12. Verifiche tecniche presso Azienda “ Vercos”- Via Fratelli Kennedy 82/A-Felina (RE), sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown dalle ore 8 alle ore 10, per tutti dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Prima riunione dei Commissari Sportivi, presso sede Croce Verde di Castelnovo ne' Monti (RE)- Vetto via dei Partigiani 10, ore 10:30. Shakedown in località Villaberza (RE) lunghezza km.2,92. Pubblicazione elenco ordine di partenza ore 17. Briefibg presso azienda “Varcos” via Fratelli Kennedy,82/A Felina (RE). Partenza prima vettura: Castelnovo ne' Monti (RE)-Piazza Martiri della Libertà, ore 20:01. Ingresso riordino notturno: Carpineti-Piazza della Repubblica ore 20:26

Domenica 15 settembre - uscita riordino notturno Carpineti piazza della Repubblica ore 8:05. Pubblica elenco vetture in verifica ore 16:30. Arrivo prima vettura e premiazioni: Castelnovo ne' Monti (RE) - Piazza della Libertà ore 16:55. Pubblicazione classifica finale ore 18:30

Direzione gara, segreteria, sala stampa sono ubicati presso la Croce Verde di Castelnovo ne' Monti (RE)-Vetto, via dei Partigiani 10.