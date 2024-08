MotoGP, successo per Roberto Martellini del Barracuda Cafè al Gran Premio di Austria

L’imprenditore grossetano è stato per quattro giorni impegnato a metà agosto, presso il paddock della Snipers nel circuito di Spielberg della MotoGP, con un “lounge bar” per promuovere i prodotti del nostro territorio.

Grosseto: “E anche questa è fatta”, così ha esordito Roberto Martellini, giovane imprenditore grossetano del Food and Beverage, con la passione per lo sport e in particolare per le moto, al rientro da Spielberg in Austria dove era presente nel circuito della MotoGP per promuovere, attraverso un “lounge bar”, i prodotti enogastronomici, e non solo, della Toscana e Maremma.





(nella foto sopra da sx: Marco Fiorillo, Massimo Guercilena, Mattia Mana. Roberto Martellini, Linda Jane Krutsch)

Martellini, che a Grosseto gestisce il Barracuda Cafè, un notissimo bar cittadino, specializzato in eventi e catering, è stato presente dal 14 al 18 agosto nel paddock di Snipers al Gran Premio di Austria della MotoGP, andato in scena domenica 18 agosto, dove ha visto vincere il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia sullo spagnolo Jorge Martin. Martellini è da dopo tornato dall’Austria che è già pronto, questa volta non sarà presente personalmente, per la tappa della MotoGP in programma questo fine settimana in Spagna per il Gran Premio di Aragon.

“Si, dopo la bellissima esperienza nel GP di Spielberg in Austria – dice Roberto Martellini – anche se io personalmente non sarò presente, andremo anche in Spagna. Poi, invece, ci aspetta il doppio appuntamento italiano a settembre, dal 6 al 8 nel GP di San Marino e dal 20 al 22 settembre per il GP Emilia-Romagna. Entrambi si svolgeranno a Misano, nel circuito intitolato a Marco Simonelli. In entrambe le occasioni sarò presente anch’io con il mio staff”.





(nella foto: Roberto Martellini e Massimo Guercilena a bordo pista nel MotoGP di Austria)

“Tornando all’esperienza del GP austriaco – prosegue Martellini – devo dire che è stata una bella impresa, ma che ha richiesto un notevole impegno di risorse economiche che grazie all’aiuto di molteplici sponsor tra i quali Andrea De Santis, imprenditore maremmano che da oltre vent’anni si occupa della distribuzione di caschi per le moto, e le due aziende: “Gin Angel” e “Fuckingin” di Massimo Guercilena, quest’ultimo con me a Spielberg, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Come me c’erano anche Mattia Mana, chef del ristorante l’Olivo di Civitella Marittima e la mia collaboratrice del Barracuda Cafè, Linda Jane Krutsch, che mi hanno dato una grandissima mano”.





(nella foto: Linda Jane Krutsch)

“Infine, vorrei ringraziare gli sponsor che con i loro contributi ci hanno permesso di sostenere i costi della trasferta austriaca, e tra questi il grossetano Pier Luigi Rispoli “cotto senese” e la ditta maremmana Fratelli Kryeziu “edilizia”, conclude Roberto Martellini.

Queste le aziende maremmane e toscane presenti nel lounge bar di Barracuda Cafè, presso il paddock della Snipers: “Quadalti azienda agricola”, “Montecchi Beverage Grosseto”, “Antichi gusti di Maremma”, “Mr. Beans, un nuovo modo di mangiare legumi”, “Banfi”, “Benini food distribution”, “Pastai in Maremma” e altri.





