Meteo. Maltempo, codice giallo sul nord-ovest della Toscana giovedì 24 aprile

Firenze: Il transito di una rapida perturbazione atlantica tra la notte e le prime ore della mattina di domani, giovedì, causerà precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sul nord-ovest, in Lunigiana, Versilia e valle del Serchio. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d'acqua minori, con validità dalla mezzanotte di mercoledì 23 alle ore 20:00 di giovedì 24 aprile.

La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.