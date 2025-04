Attualità Cri Costa Argento: Messa in suffraggio per il Papa 23 aprile 2025

23 aprile 2025 175

175 Stampa

Redazione

Orbetello: La Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d'Argento parteciperà con una propria delegazione di volontari alla Santa Messa in suffragio del Santo Padre Francesco, in programma giovedì 24 aprile alle ore 18:00 presso la Concattedrale di Orbetello. La celebrazione, organizzata dalla Parrocchia, sarà presieduta dal nostro Vescovo Bernardino. La presenza della Croce Rossa Italiana rappresenta un segno concreto di vicinanza spirituale e istituzionale, nonché di testimonianza dei valori di umanità, servizio e solidarietà che uniscono la missione della Chiesa e quella dell’Associazione.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Cri Costa Argento: Messa in suffraggio per il Papa Cri Costa Argento: Messa in suffraggio per il Papa 2025-04-23T17:45:00+02:00 95 it Cri Costa Argento: Messa in suffraggio per il Papa PT1M /media/images/isola-del-giglio-5-3-25-11.jpg /media/images/thumbs/x600-isola-del-giglio-5-3-25-11.jpg Maremma News Orbetello, Wed, 23 Apr 2025 17:45:00 GMT