Mostra di Willow presso la Galleria Orler di Orbetello

Un'esperienza artistica unica. Da sabato 19 agosto a domenica 3 settembre.



Orbetello: E' pronta a diventare il centro di un'affascinante esposizione artistica, con l'attesissima mostra dell'eclettico artista conosciuto come Willow. Con una carriera che si snoda dal cuore pulsante di Milano a livello internazionale, Willow ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte e del neo pop Italiano.





L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 19 agosto alle ore 18:00 presso la rinomata Galleria Orler di Orbetello. Un momento unico per entrare in contatto con l'artista e immergersi nell'atmosfera delle sue creazioni. Non solo il pubblico potrà ammirare le opere esposte, ma avrà anche la straordinaria opportunità di assistere a un live painting realizzato dall'artista all'interno della galleria stessa.

Le opere di Willow sono una sinfonia di forme e movimento. Con una maestria sorprendente, l'artista cattura l'essenza di organismi che vivono e prosperano sia individualmente che come parte di una collettività in costante mutamento. Le sue creazioni si esprimono attraverso suoni e versi, comunicati tramite i caratteristici balloon, una rappresentazione unica di comunicazione artistica.

Nato nel 1978, al secolo Filippo Bruno, Willow ha tracciato una carriera eccezionale nel mondo dell'arte, diventando un visionario dell'arte contemporanea. Dopo il diploma presso la Scuola del Fumetto e Illustrazione di Milano nel 2000, ha superato i confini tradizionali collaborando con brand di fama internazionale. Il suo stile unico ha conquistato critici e pubblico, portandolo a collaborare con nomi iconici come Borsalino, Motta, Comix e molti altri.

La Galleria Orler di Orbetello è stata una casa per le opere di Willow per oltre cinque anni, un luogo in cui il suo stile esplosivo e inconfondibile ha trovato una piattaforma perfetta. La collaborazione con Emanuela Orler ed Angela Malacarni ha contribuito a consolidare la sua posizione nel panorama artistico contemporaneo.

L'arte di Willow è molto più di semplici opere, è una esperienza artistica rara da non perdere. La sua continua crescita e l'impatto sull'arte lo rendono un artista unico nel suo genere. Questa mostra rappresenta un'opportunità di vivere questa esperienza straordinaria per immergersi nel mondo di Willow presso la Galleria Orler di Orbetello, un momento prezioso per celebrare l'arte in un contesto di movimento, colore e riflessione.