Morti sul lavoro: muore operaio edile di 51 anni caduto dal tetto

Massa Marittima: «Questa mattina a Massa Marittima si è consumata l'ennesima morte bianca di un lavoratore - dicono la segretaria della Cgil Monica Pagni e quella della Fillea Cgil Anna Capobussi - Stavolta è toccato a un operaio edile di 51 anni, caduto dal tetto di una palazzina di tre piani nel centro storico della città del Balestro. Naturalmente, in questa fase sarebbe strumentale esprimere giudizi definitivi, considerato che la dinamica degli eventi è all'attenzione degli inquirenti.



Tuttavia, non possiamo esimerci dal ribadire che l'unica strada percorribile per tutelare la vita di chi lavora, è quella dei controlli preventivi da parte dell'ispettorato del lavoro, del rispetto certosino delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del ricorso al buon senso. In questo caso, l’unica considerazione preventiva che possiamo fare, riguarda il fatto che in giornate tanto calde sarebbe opportuno evitare di salire su impalcature e tetti, perché lavorare all’aperto è chiaramente pericoloso. Come dimostra il divieto di lavorare in campagna dalle 12 alle 17 del pomeriggio».