Attualità Monterotondo Marittimo, dal Comune contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi 27 novembre 2024

27 novembre 2024 142

142 Stampa

Redazione

Pubblicato il “Bando imprese 2024” per incentivare la presenza di attività economiche a Monterotondo Marittimo Monterotondo Marittimo: Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a imprese e lavoratori autonomi operanti nel Comune di Monterotondo Marittimo nei settori della produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche. Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo una tantum a fondo perduto sulla base di una graduatoria finale. “Una misura tesa a sostenere il tessuto economico locale – spiega il sindaco Giacomo Termine – intervenendo da un lato sulle imprese già esistenti, dall’altro sulle nuove attività. In particolare, vogliamo incentivare l’apertura, nel centro storico, di un’attività di somministrazione alimenti e bevande, per la quale abbiamo previsto un contributo corposo, pari a 30mila euro. Questo bando, insieme a tutti quelli erogati sino ad oggi dal Comune, concorrono a creare benessere e reddito, contribuendo così alla lotta contro lo spopolamento che caratterizza i piccoli comuni.” Il contributo sarà concesso nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, sino alla concorrenza dell’importo massimo di: 5mila per attività già esistenti alla pubblicazione del bando e 15mila euro per le nuove attività, nelle seguenti categorie: attività agricole, commerciali, artigianali, industriali, produzione di servizi (studi professionali, studi e strutture sanitarie private, ecc.) Il contributo sale a 30mila per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande da insediarsi nel centro storico di Monterotondo Marittimo, non esistenti alla data di pubblicazione del bando. La domanda deve pervenire al Comune di Monterotondo Marittimo entro le ore 12 del 15/09/2025 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo; oppure utilizzando lo sportello unico telematico SUT o tramite pec scrivendo a comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/Bando-imprese-7-2024.html Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Monterotondo Marittimo, dal Comune contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi Monterotondo Marittimo, dal Comune contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi 2024-11-27T09:48:00+01:00 373 it Con l’obiettivo di agevolare l’insediamento di nuove attività a Monterotondo Marittimo e di sostenere le attività in essere, migliorandone la qualità organizzativa ed operativa e rilanciando l’occupazione, il Comune ha pubblicato il “Bando imprese 2024”. PT2M /media/images/Palazzo-Comunale-Monterotondo-Marittimo-01.jpg /media/images/thumbs/x600-Palazzo-Comunale-Monterotondo-Marittimo-01.jpg Maremma News Monterotondo Marittimo, Wed, 27 Nov 2024 09:48:00 GMT