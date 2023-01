Monterotondo Marittimo, approvato il bilancio di previsione

Monterotondo Marittimo: Il Comune ha approvato il bilancio di previsione, confermando le agevolazioni degli anni passati sui servizi e i tributi e prevedendo nuove misure per fronteggiare il disagio economico.



costante verso le famiglie, soprattutto quelle più bisognose, per le quali abbiamo previsto una serie di incentivi ed agevolazioni che hanno come obiettivo la tenuta del sistema economico nel suo complesso e l’attenzione alla qualità della vita delle persone che abitano a Monterotondo Marittimo”.

“Con questo stesso obiettivo – prosegue Giacomo Termine – stiamo spingendo per garantire internet veloce anche nelle aree rurali ancora non servite, attraverso il sistema dei ponti radio. Abbiamo pubblicato un avviso attraverso il quale individuare un gestore privato che offra il servizio a tariffa calmierata grazie al contributo pubblico.” Per quanto riguarda la Tari il bilancio di previsione del Comune di Monterotondo Marittimo conferma come negli anni passati la riduzione del 20% per chi ha il porta a porta e per chi conferisce ai cassonetti di prossimità, situati ad una distanza non superiore ai 300 metri rispetto all’abitazione; una riduzione del 30% per chi conferisce ai cassonetti ad una distanza tra i 301 e i 1000 metri e del 40% per una distanza superiore ai 1000 metri. Prevista inoltre una riduzione del 25% sulla componente variabile della Tari per chi fa il compostaggio domestico e una riduzione del 30% per gli agricoltori, su abitazioni e fabbricati rurali ad uso abitativo.

Per contrastare il disagio economico sarà applicata inoltre una riduzione del 50% della Tari per le utenze con Isee fino a 5.500 euro e del 25% con Isee da 5.501 euro a 6500. Il Comune di Monterotondo Marittimo applica anche una riduzione del 50% sui locali utilizzati da associazioni, partiti, comitati e simili per lo svolgimento di attività istituzionali senza fini di lucro riconducibili a categorie di utenze non domestiche. Sull’Irpef non è stata istituita l’addizionale comunale e non è prevista nessuna imposta di soggiorno per alberghi e campeggi. Rimangono invariate anche le aliquote Imu.

Trasporto scolastico gratuito per tutti: anche per l’anno scolastico 2022-2023 è stata richiesta alle famiglie la sola quota iniziale di iscrizione al servizio, pari a 10 euro, e nessuna compartecipazione mensile. Asilo nido gratuito per chi ha Isee sotto i 18mila euro: le tariffe per l’iscrizione all’asilo nido Fumacchio, che il Comune ha fissato per coprire i costi del servizio, sono fortemente ridotte dal contributo Inps che le famiglie possono richiedere. Nelle due fasce di reddito più basse il contributo va a coprire completamente la spesa a carico delle famiglie. Anche per le fasce di reddito successive, il contributo Inps diventa determinante: basti pensare che le famiglie nella fascia Isee dai 18mila ai 25mila euro, pagano solo 97 euro al mese per il tempo prolungato, grazie al contributo Inps a fronte del costo iniziale pari a 430 euro. Per la fascia successiva fino ai 32500 euro si vanno a pagare con il contributo Inps 273 euro e per la fascia da 32500 a 40mila 232 euro. Quindi invitiamo le famiglie ad attivarsi per fare subito richiesta all’Inps dopo essersi iscritti. In caso di sospensione del bando INPS o di carenza di risorse disponibili, invitiamo i cittadini ad inviare all’amministrazione comunale la comunicazione dell’esito della domanda di contributo presentata, al fine di attivare azioni sostitutive di sostegno, compatibili con le risorse del bilancio comunale.

Sulla mensa scolastica è stata stabilita l’esenzione totale per le famiglie con Isee fino a 4mila euro; il pagamento del 25% del costo dei pasti per chi ha Isee da 4001 fino a 6500 euro. Chi ha Isee da 6501 fino a 9mila euro paga il 50% della tariffa; chi ha Isee da 9001 fino a 15mila euro paga il 75% e chi ha Isee oltre 15mila euro paga la tariffa intera. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, al fine di aiutare le famiglie con disagio economico, è stata fissata l’esenzione totale per chi ha Isee fino a 3500 euro e la riduzione del 50% con Isee da 3501 fino a 5500 euro, a seguire la riduzione del 25% con Isee da 5501 fino a 6500 euro.

Per le giovani coppie, in cui almeno uno dei conviventi ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, è prevista l’esenzione totale della spesa sul teleriscaldamento fino a Isee di 25mila euro e la riduzione del 50% con Isee da 25001 a 35mila euro. A queste agevolazioni si aggiungono i contributi a fondo perduto erogati dal Comune attraverso il bando combustibili 2022 -2023; il bando sull’efficientamento energetico e il bando impianti. Gli investimenti: il Comune di Monterotondo Marittimo porterà avanti il progetto per realizzare il bioparco per testuggini nella frazione Lago Boracifero, inoltre proseguiranno i lavori per l’allestimento della nuova biblioteca comunale e della Stanza Fucini.