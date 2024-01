Montefiascone: Festa della Befana spenge sei candeline

Montefiascone: La Festa della Befana organizzata dall’Aido Associazione Donatori Organi di Montefiascone “Ornella Caccaloro” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montefiascone spegne la sua sesta candelina.

Evento di quantità quanto di qualità quello organizzato dal Direttivo del Gruppo AIDO guidato da Monia Paolini per Venerdì 5 Gennaio. Pieno di sorprese mozzafiato per grandi e piccini. La simpatica vecchietta viaggerà su una scala 115 ALTA-ALTA-ALTA presa in prestito al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo. Sorprese a gogo nel pomeriggio. Con il trasporto della calza AIDO da parte dei bambini orbitanti sportivamente nelle scuole calcio e baseball di Montefiascone.

Poi la discesa epifanica con a corollario lo spettacolo del mago Lapone e la musica del Zi Gi. A dolcificare il totale divertimento ci penserà la distribuzione di tortucce da parte del Comitato festeggiamenti 1° Maggio “Le Mosse”. Di pizza e supplì a cura della Pizzeria Casti. E di cioccolato e dolci da parte della Pro Loco di Montefiascone. Il gran finale per la gioia soprattutto dei bambini sarà distribuzione delle calzette Aido. L’evento che avrà come scenario la caratteristica e splendida Piazza Vittorio Emanuele si concluderà con estrazione della lotteria denominata “6 Befana dell’AIDO “ ricca di ben 23 premi messi a disposizione dalle 23 attività commerciali locali. Il loro contributo ha permesso la realizzazione della lotteria. La Sezione Aido ringrazia particolarmente il Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo per la loro disponibilità e collaborazione. E gli sponsor Supermercato Tigre, Bar Donnino Giuseppe, Piscina Orizzonte Blu, Serena Notazio Nutrizionista e Farmacia Braguti che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.