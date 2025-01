Attualità Monte Argentario. C'è ancora tempo per presentare osservazioni al P.S. e P.O. scadono il 3 febbraio 15 gennaio 2025

Monte Argentario: Si ricorda che fino al 3 febbraio 2025 è possibile presentare le osservazioni al Piano Strutturale e Piano Operativo, adottati dal Consiglio comunale nelle sedute dell’8 e 19 novembre scorsi. Scadono infatti in quella data i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell’avviso di adozione dei due piani. Tutti i soggetti interessati, singoli cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, possono partecipare attivamente alla fase delle osservazioni, cogliendo questa opportunità per contribuire a migliorare i piani adottati, affinché rispondano in modo efficace alle reali esigenze della comunità. Le osservazioni dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio e pubblicati on-line. La documentazione relativa ai due Piani è disponibile ai link https://109.71.238.171:32768/index.php/s/eRWeToXnDHmS238 per il P.S. https://109.71.238.171:32768/index.php/s/tKSLjPBjmWdc2Bb per il P.O. Tutti le osservazioni che arriveranno all’Amministrazione comunale saranno esaminate da parte degli uffici competenti dopodiché verranno portate all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva dei Piani.

