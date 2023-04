Mondo softball: continua la crescita della prima squadra Villa Croci Bsc in Serie B

Vincono e convincono invece le “bimbe” under 13 di Fiorenzo Cappuccio contro il Padule allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: È stata una giornata complessa per il Villa Croci Bsc Grosseto di softball in Serie B, quella di domenica 23 aprile contro il Valmarecchia. Allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto la prima squadra non è riuscita ad avere la meglio contro la formazione ospite, cedendo il passo per 12-0 e 16-6. “La nostra crescita – commentano Elga Vannelli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia – passa anche da partite come queste. Il roster è composto quasi interamente da ragazze molto giovani ed è naturale che serva più tempo per rodare i meccanismi. Siamo fiduciosi che con l’impegno e gli allenamenti la squadra troverà la condizione e si prenderà molte soddisfazioni”.

Il prossimo appuntamento per la prima squadra di softball sarà domenica 30 aprile, a Firenze, contro la Fiorentina. Vincono e si divertono le “bimbe” del Villa Croci Bsc Grosseto under 13. Sabato 22 aprile, le biancorosse del manager Fiorenzo Cappuccio, coadiuvato da Franca Pastorini e Paul Childers, hanno battuto 16-13 il Padule, allo stadio Simone Scarpelli. “Siamo davvero felici – spiega Fiorenzo Cappuccio, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 13 – della prestazione corale delle ragazze. Nonostante fossimo all’inizio della stagione, sono state fin da subito attente e dinamiche, con tanta voglia di divertirsi e di giocare un buon softball”. Da sottolineare anche la buona prestazione di Viola De Gennaro in pedana e il fuoricampo interno di Natasha Aquilai.