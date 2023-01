Misericordia: Ringraziamento dall’Ucraina per la donazione di attrezzature

Monte Argentario: Vigilia di Natale con una sorpresa graditissima quanto inaspettata per la Confraternita di Porto S. Stefano. E’ infatti arrivato il ‘grazie’ dalla comunità cristiana della cittadina di Kryvyj Rih (Ucraina) per la donazione di un generatore e di ferro per la costruzione di stufe a legna effettuata dalla nostra associazione.







La lettera, recapitata e tradotta, riporta testualmente: “Ringraziamento alla Confraternita del SS. Sacramento e Misericordia di Porto S. Stefano per l’aiuto finanziario per la preparazione di punti di riscaldamento e per l’aiuto umanitario alle famiglie sui territori occupati. In questi tempi difficili per l’Ucraina apprezziamo tantissimo la vostra collaborazione grazie alla quale possiamo aiutare i più bisognosi insieme”.

L’attestato ha riempito di soddisfazione il Governatore e tutti i volontari della Misericordia, sempre in prima linea quando c’è da aiutare chi si trova in difficoltà “E’ per noi motivo di orgoglio ricevere la notizia che il generatore è stato acquistato e che la prima stufa sia stata realizzata. Quando siamo stati contattati da una famiglia di Porto S. Stefano ci siamo subito adoperati per poter soddisfare questa esigenza. La realizzazione di punti riscaldati per anziani e bambini e di fondamentale importanza” spiega il governatore Roberto Cerulli.

“Abbiamo ricevuto le foto della sala che viene riscaldata dalla stufa realizzata con il nostro ferro e assemblata grazie alla maestria della gente del posto. Anche il generatore potrà fornire elettricità nei momenti di interruzione elettrica” poi continua “Il Natale è la festa della luce e del calore…e simbolicamente un po’ di luce e un po’ di calore di Porto S. Stefano è giunto a Kryvyj Rih in Ucraina”.