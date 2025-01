Teatro: L’ebreo si Gianni Clementi in scena al De Filippo di Cecina

Un nuovo spettacolo con Nancy Brilli. Pochi posti disponibili rimasti solamente in galleria

Cecina: Dopo l’ultimo sold out registrato con Ambra Angiolini, prosegue la stagione teatrale al De Filippo di Cecina promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. In scena giovedì 23 gennaio alle ore 21 Nancy Brilli con "L’ebreo" di Gianni Clementi ambientato a metà degli anni Cinquanta con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti. Pochissimi i posti ancora disponibili e solamente in galleria.

In uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia, la storia ruota intorno a due figure preminenti: il padrone ebreo, personaggio continuamente citato, mai fisicamente presente in scena ma avvinghiato alla

coscienza di Marcello Consalvi, suo fedele ragioniere, e Immacolata, donna bellissima e volitiva, allo stesso tempo cinica e, a tratti, violenta, a sua volta vittima di un’infelicità latente che prova a mascherare con un’ostentata consapevolezza di sé.

Il primo concede alla famiglia Consalvi una sorta di “sogno a tempo”, con la speranza di rientrare in possesso dei suoi averi una volta tornato. La seconda afferra quel sogno per cristallizzarne il tempo e farlo diventare solida realtà; attua, dunque, la scalata sociale cui da sempre ambisce, anche a costo di calpestare altre persone. Perenne carnefice del marito Marcello, la signora Consalvi non perde occasione per denigrarlo, anche davanti agli amici, buttandogli in faccia continuamente la sua inadeguatezza per il nuovo stato sociale.

Con una grande attenzione ai ritmi serrati e coinvolgenti e alla musica che porge il braccio alla prosa e, alle volte, detta i tempi dell’azione scenica, viene messo in risalto il lato oscuro dei personaggi di una commedia noir che riesce a divertire per le situazioni al limite del grottesco e creare suspence, regalare sentimenti di tenerezza e finanche indignare per la meschinità svelata dai personaggi, in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso.

La stagione proseguirà poi venerdì 7 febbraio con “Parlami d’amore. Quando la radio cantava la vita” di Costanza Di Quattro con Mario Incudine

Info biglietteria

cell. 347 1303148

mail: defilippoteatro@gmail.com

Orari: martedi, mercoledi 16 - 19, giovedi, venerdi 10 - 12 e 16 - 19, nei giorni di

spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti sono acquistabili on line su Live Ticket