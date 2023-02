Misericordia: "Donato un ecocardiografo alla Cardiologia"

Grosseto: Una donazione di cuore per controllare il cuore. E' stato inaugurato ufficialmente questa mattina l'ecocardiografo donato dall'Unicoop Tirreno insieme all'associazione grossetana Amici del cuore onlus alla Cardiologia dell'ospedale Misericordia. Lo strumento, del valore di più di16mila euro, è particolarmente versatile perchè portatile e andrà a potenziale l'offerta diagnostica dell'Area ambulatoriale cardiologica all'interno dell'UOC Cardiologia, diretta dal dottor Ugo Limbruno.



“Si tratta di un dispositivo di ultima generazione grazie al quale sarà possibile eseguire l'esame ecocuore oltre all'elettrocardiogramma contestualmente alla visita – spiega il dottor Alberto Cresti, responsabile Ambulatorio cardiologico - Grazie alla riorganizzazione dell'attività ambulatoriale, la maggior parte degli ambulatori è già in grado di offrire consulenze cardiologiche inclusive di visita, elettrocardiogramma ed ecocuore, garantendo così una prestazione integrata. Con questa donazione abbiamo completato la dotazione di tutti gli ambulatori del reparto. Un sentito ringraziamento a Unicoop Tirreno e all'associazione Amici del cuore per aver promosso e realizzato l'iniziativa di raccolta fondi attraverso la quale i cittadini hanno dimostrato la loro grande generosità”.





"La salute interessa tutti, ha un valore universale – dichiara Marco Lami, presidente di Unicoop Tirreno - Sapere che con semplici migliorie possiamo dare maggiori garanzie sullo stato di salute delle persone ci ha invitato ad agire. Quando a muoversi è una struttura pubblica, cercare di dare una mano diventa ancora più importante per noi cooperatori. Questo è lo spirito che ci ha animato e che ha portato la Coop a impegnarsi in prima persona. Ringrazio i soci Coop di Grosseto e Scansano e tutti i dipendenti, i clienti e gli amici che hanno contribuito all’acquisto dell’eco-cardiografo”.

La raccolta fondi di Unicoop Tirreno e onlus Amici del Cuore Grosseto è partita lo scorso maggio: alle casse dei punti vendita Coop di Grosseto e Scansano, i cittadini hanno potuto fare una donazione per questa causa, così come i soci potevano decidere di donare i punti spesa, assieme alla possibilità di un'offerta tramite conto corrente. Per ampliare l'iniziatica, è stata inoltre organizzata una cena di beneficenza.

“Un gesto importante e di grande altruismo - afferma il dottor Limbruno – Il nostro reparto ha sempre bisogno della società civile e soprattutto del territorio dove opera e delle sue espressioni come le associazioni e le realtà produttive. Grazie al nuovo strumento possiamo potenziare l'attività di prevenzione, sempre fondamentale, anche nelle patologie cardiologiche”.

Il commento di Luca Pantani, presidente Amici del Cuore:” La nostra associazione è vicina alle problematiche riguardanti la cura e prevenzione delle malattie riguardanti l'apparato cardiovascolare e da sempre è a disposizione del reparto di Cardiologia del Misericordia. Gli ottimi rapporti tra i responsabili dell'associazione, Luca Pantani, Gianluca Ancarani, Maurizio Marraccini e i cardiologi fanno si che grazie alle raccolte di risorse economiche promosse e recuperate con donazioni, raccolta fondi e 5x1000, si possa acquistare attrezzature specifiche che vanno a completare quelle a disposizione nella struttura, come l'ecografo grazie alla raccolta fondi organizzata in collaborazione con Unicoop. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto ed è sempre a disposizione per collaborare a nuove iniziative”.