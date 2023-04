Mirella Pastorelli scioglie le riserve e si candida a sindaco di Magliano

Magliano in Toscana: “Ho riflettuto molto in questi giorni prima di sciogliere ogni riserva e prendere una decisione convinta e motivata. Ho deciso di partecipare alla competizione elettorale di Magliano e di concorrere come candidata a sindaco con una lista civica denominata “Pronti per cambiare – Mirella Pastorelli Sindaco”. Questa verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza e alla stampa venerdì 14 alle ore 18:30 presso il Bar Movie di Magliano, in via XX settembre n.2".





Il logo della lista, che contiene al suo interno uno dei simboli più iconici del nostro patrimonio storico e culturale (San Bruzio), è arricchito dalle parole chiave “impegno e concretezza”. "Ritengo che questi sostantivi caratterizzino più di ogni altro cosa quel lungo percorso politico cominciato diversi anni fa, e che mi ha vista impegnata in prima linea a difesa delle fasce sociali più deboli e più esposte. Quel percorso che oggi, in modo coerente e naturale, mi ha condotta sino a qui per scommettere su una forte azione di rilancio", sottolinea Pastorelli.

"Ho deciso di fare questo importante passo in avanti innanzitutto per offrire a tutti gli elettori, - dice Pastorelli - che da sempre sostengono le numerose battaglie che ho condotto a difesa del territorio, una forza ed un progetto politico che li rappresenti davvero. E’ grazie a loro che ho compreso l’importanza di metterci la faccia e di rendere concrete tutte quelle idee e quei principi che abbiamo condiviso insieme e portato avanti fino ad oggi con coraggio e determinazione. Oggi ripartiamo da qui, esattamente dal punto cui, non per nostra volontà, ci è stato impedito di realizzare quell’importante progetto di defiscalizzazione a beneficio dei cittadini e delle imprese. D’altronde, in un momento di crisi in cui l’inflazione galoppa a ritmo serrato, facendo aumentare sensibilmente i prezzi al consumo, diventa prioritario per un‘amministrazione locale usare tutte quante le leve a sua disposizione per arginare il problema e generare condizioni di maggiore sostenibilità".

"La nostra sarà una squadra compatta e coesa, - spiega la candidata sindaco - che si rivolgerà al proprio interlocutore usando il pronome “noi” anziché il pronome “io”. Perché sarà il gruppo, e non il singolo, a fare la differenza. Smania di protagonismo ed egocentrismo verranno banditi dal nostro vocabolario, perché sono i veri nemici di un gruppo che, per funzionare bene e produrre valore, dovrà lavorare in modo sinergico ed armonico. Nel pieno rispetto delle idee e delle diversità di ciascuno. Il nostro intento principale sarà quello di cambiare il sistema di fare politica a Magliano, oramai vecchio ed obsoleto, e che troppo spesso si consuma nel palazzo, dimenticandosi completamente di chi è fuori. Vogliamo portare avanti, sia adesso che dopo le elezioni, un percorso reale di ascolto, condotto in mezzo alla gente, nell’ottica di comprendere i bisogni reali delle persone e raccontare in modo trasparente lo sviluppo progressivo del nostro programma".

"Siamo convinti di poter dare molto al tutto il territorio di Magliano grazie alla coerenza, alla determinazione e alla trasparenza che, per noi, rappresentano valori imprescindibili e che sono la base su cui poggia la credibilità del nostro progetto. Valori condivisi da tutti coloro che hanno deciso convintamente di sostenerci e di intraprendere, insieme a noi, questa sfida importante per la comunità maglianese ed il suo futuro. Il nostro programma, che presenteremo nei prossimi giorni, avrà al centro la famiglia e l’educazione civica e sarà accompagnato da un’azione politica incisiva volta a colmare il gap generazionale, in modo da offrire una reale opportunità di coinvolgimento per le nuove generazioni (zeta e alpha) affinchè possano partecipare attivamente alla vita di comunità”. conclude Mirella Pastorelli - candidata a sindaco del comune di Magliano in Toscana.