Microcredito, una nuova opportunità per le imprese

L'incontro, che si svolgerà ad Orbetello ma sarà fruibile anche on line, vuole affrontare un argomento spesso spinoso per le aziende specie in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando.



Orbetello: «Confesercenti crede molto nello strumento del microcredito e per questo mette a disposizione, attraverso la Cassa del microcredito, un sostegno diretto a tutte le start up e le imprese costituite da meno di 5 anni» afferma Marco Di Giacopo, tutor Cassa del microcredito.

«Vogliamo aiutare concretamente tutti i soggetti che non dispongono di garanzie reali o che trovano più difficoltà di accesso al credito, per realizzare la propria idea di impresa o per supportare quelle esistenti. Con il microcredito siamo in grado di dare un'assistenza completa alle aziende che avranno a disposizione anche un tutor che li supporterà nella realizzazione dell'idea di impresa sia nella fase di erogazione che in quella successiva».

All'incontro, che inizierà alle 15 in via Mura di ponente, interverranno il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso, Emilio Quattrocchi, amministratore delegato Cassa del Microcredito e Italia Comfidi, e Marco Di Giacopo tutor Cassa del microcredito.